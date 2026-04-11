鳳山機器人公園百萬遮陽布「1年就沒了」　議員怒：鑲金的嗎？

▲鳳山機器人公園兒童玩沙區的遮陽布被風吹走，小朋友恐有被晒傷的風險 。（圖／市議員鍾易仲提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山機器人公園才啟用不久，卻爆出離譜狀況，兒童玩沙區一塊造價高達7、80萬元的遮陽帆布，竟撐不到1年就被風吹走，引發外界質疑「天價設計」根本華而不實，市議員鍾易仲在議會質詢時火力全開，怒批「一塊遮陽布要花這麼多錢，是鑲金的嗎？」

▲兒童玩沙區原本有遮陽布，造價竟高達7、80萬元。（圖／市議員鍾易仲提供）

鍾易仲痛批，市府近年大力推動特色公園，強調設計感與主題性，方向雖值得肯定，但若只追求外觀亮點，卻忽略最基本的實用性與耐用度，最終只會淪為浪費公帑的「樣板工程」。他直言，公園最重要的是讓市民安心休憩、孩子安全遊玩，而不是打造「好看卻不耐用」的裝置。

▲鳳山機器人公園兒童玩沙區的遮陽布被風吹走，小朋友恐有被晒傷的風險 。（圖／市議員鍾易仲提供）

他進一步指出，鳳山機器人公園的案例正好凸顯問題，一塊要價近百萬元的遮陽布，不僅價格驚人，還禁不起風吹日曬，短短一年就報銷，讓原本應該完善的親子空間大打折扣，「這樣的公園品質，怎麼不讓人生氣？」，且讓原本應提供遮蔽的設施形同虛設，現場兒童玩沙區頓時暴露在烈日下，家長看了直搖頭，憂心孩子曝曬安全。

對此，公園處長林燦銘則坦承，該遮陽帆布造價確實偏高，「是有比較貴一點」，帆布的價格是當初發包的價格，其中包含了「創意設計」。