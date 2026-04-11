　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國小型船「淘寶買得到」頻入侵我領海　國安局：不排除測試海防能量

▲▼金門北碇海域現無人漂流小艇，海巡鎖定查處將依廢棄物清理法公告清除。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

▲中國籍小型船隻頻侵入我國領海所引發國安疑慮。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

記者杜冠霖／台北報導

近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海所引發的國安疑慮，立法院外交及國防委員會下周一邀部會報告並備質詢，根據國安局稍早送抵立院報告，離島地區查獲案例，多為無動力舢舨、船筏，本島地區則以小型船艇搭配舷外機，中籍人士利用「淘寶」等網路電商平臺，可輕易購得小型船艇搭配舷外機，利用速度快等特性，規避岸際雷達偵獲，春、夏季節為高峰期：以我金門、馬祖、苗栗、淡水、林口、桃園等海域岸際，不排除中共藉此測試我海防應處能量。

國安局進行「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」專題報告。報告指出，小型船隻侵擾態樣，近年中籍人士駕駛小艇，非法入境我國，主要態樣：一、 侵擾本、外島方式不同：綜觀我外、離島地區查獲案例，多為無動力舢舨、船筏，本島地區則以小型船艇搭配舷外機為主。二、 配合對臺軍演時機：部分中籍人士偷渡來臺時間，適逢共軍對我發動戰備演訓、針對性軍演，不排除為中共在臺海遂行「海上灰帶侵擾」一環。

三、操作認知作戰：中共系統性運用自媒體，傳散各類短影音，質疑我權責機關處理偷渡案件流程及作法，渲染我海防監控失靈。

報告指出，非法侵入特點分析，一、小艇購自網路電商：中籍人士利用「淘寶」等網路電商平臺，可輕易購得小型船艇搭配舷外機，利用速度快等特性，規避岸際雷達偵獲。二、犯嫌多來自沿海省份：偷渡者主要來自廣西、廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份，且慣以「嚮往民主自由」、「尋求政治庇護」為應對說詞，隱匿犯罪意圖。

三、鎖定我外、離島地區：主要以我金門、馬祖為侵擾目標，臺灣本島則集中苗栗、淡水、林口、桃園等海域岸際，不排除中共藉此測試我海防應處能量。四、春、夏季節為高峰期：春、夏期間我周邊海象相對穩定，風浪變化幅度較小，有利小型船舶航行。統計對臺侵擾事件，多數發生於每年4月至8月，9月後受東北季風影響，案件明顯減少。

五、規避我雷達監偵：小型船艇體積小，岸際雷達不易偵獲，且對水深要求低，無須正規碼頭泊靠，僅須利用礁岩區、防波堤邊緣，配合漲潮即可駛入灘口靠岸。

對於海岸防衛現存窒礙，國安局表示，一、臺灣本、外島海岸線綿長，多河口、灘灣等地形，監控不易，容易形成查察盲區，有待持續建置科技化、系統化之監偵設備。二、入侵之橡皮艇材質特殊，致雷達電磁波反射訊號微弱，不易偵獲，加以人員目視距離有限，須強化海上及岸際目標偵控措施。

三、第一線海防勤員人力吃緊，工作部署仍存執行侷限，有賴相關單位包含海巡、警察、國軍，建立高效聯防通報機制，即時掌握狀況應處。

報告指出情報蒐研後續重點，一、聯合情蒐即時應處：本局透過專案平臺，強化海域情資蒐研暨應處能量，掌握偷渡情訊或查獲中籍人士非法入境案件，即透由聯防機制通報，提供權責機關偵處，並追查犯罪動機。 二、深化國際友盟協作：國安情報團隊持續精進周邊海域情資整合，比對可疑威脅目標，強化偵知、識別及應處效能，並與國際友盟加強情資交流，拓展對中共「海上灰帶侵擾」情蒐廣度。

三、借助科技消除盲區：本局將與國際友方交流海域安全應處經驗，研析運用科技設備加強目標辨識之策略及作法，並指導、統合、協調國內海防單位，強化我國岸際監控效能。 四、溯源揭露爭議訊息：本局持續統合國安情報團隊，注蒐中共及協力網絡，運用官宣或自媒體傳散偷渡來臺等違常爭訊，並溯源、查察、揭露中共運用認知作戰，操作對我「複合式」威脅手法。

國安局指出，近年中共利用小型船艇頻繁侵擾我國海域，已嚴重影響我國家安全。本局透過專案機制，強化國安情報團隊聯防及協作，密注各項危安預警情資，並引進外國海防警備經驗，協助強化我國海域安全監控能力，提升突發狀況應處量能，防範境外敵對勢力滲透破壞，確維我海域安全及社會安定。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了
日本火山爆發　噴煙直衝3400公尺
為何民進黨北市長人選難產？　從1994到2022北市選票結構
美伊和談將登場！德黑蘭堅持「2大前提」恐卡關　川普嗆沒籌碼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭習會落幕國民黨再發影片　喊話：不要戰爭只要和平是台灣最大共識

為何民進黨北市長人選難產？　從1994到2022北市選票結構看端倪

中國小型船「淘寶買得到」頻入侵我領海　國安局：不排除測試海防能量

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入　黃國昌：北院應說明清楚

幕後／鄭習會雙邊架構曝　國安官員意外鄭麗文1發言：將台海內海化

今在三重辦首場大型戶外造勢　黃國昌：藍白整合4月底前有答案

萬人連署「中止印度移工來台」　王鴻薇要求勞動部收回成命

卓榮泰批和平框架玩火過頭　國民黨酸：沿用的23項協議都不敢廢

鄭習會釋藍營「戰略清晰」　學者：能與綠直球對決但存3大變數

和平框架遭陸委會批「統一框架」　鄭麗文：放輕鬆！別緊張

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

鄭習會落幕國民黨再發影片　喊話：不要戰爭只要和平是台灣最大共識

為何民進黨北市長人選難產？　從1994到2022北市選票結構看端倪

中國小型船「淘寶買得到」頻入侵我領海　國安局：不排除測試海防能量

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入　黃國昌：北院應說明清楚

幕後／鄭習會雙邊架構曝　國安官員意外鄭麗文1發言：將台海內海化

今在三重辦首場大型戶外造勢　黃國昌：藍白整合4月底前有答案

萬人連署「中止印度移工來台」　王鴻薇要求勞動部收回成命

卓榮泰批和平框架玩火過頭　國民黨酸：沿用的23項協議都不敢廢

鄭習會釋藍營「戰略清晰」　學者：能與綠直球對決但存3大變數

和平框架遭陸委會批「統一框架」　鄭麗文：放輕鬆！別緊張

成晉爭議接殺未挑戰　平野惠一還原當下情況：那個角度看不到

鄭習會落幕國民黨再發影片　喊話：不要戰爭只要和平是台灣最大共識

鄭習會提「歡迎台漁農產輸入」　農業部：應遵守國際規範儘速恢復

見男友素顏！閨蜜出門「秒切換精緻妝容」　大票妹點頭：還要洗頭

日本櫻島火山今年首爆發！噴煙直衝3400公尺　巨石狂飛降灰擴散

王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

《浪姐7》爆黑箱！選手當眾嗆節目組：容不下不公　臭臉「拒配合流程」

被說鐵飯碗、福利好？他列5點證明「當公務員根本沒優勢」

亞洲象「友信、友愷」順利入住非洲區　照養團隊一年前就開始減敏

陸3月CPI年增1%　PPI年增0.5％結束連41月跌勢

【貓：妳看不到我】誰在偷看！　公司廁所天花板驚現「貓眼監視器」

政治熱門新聞

南韓改了　電子入境卡系統更新

鄭麗文「坐巴士」遭矮化？　律師貼照打臉：不要瞎掰好嗎

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

沈伯洋是「五分埔大地主」後代　王世堅極度讚賞

鄭習會抹殺台灣主權　行政院：2300萬國人堅決反對

法官認定「橘子落跑」是柯文哲指示

萬人連署「中止印度移工來台」　王鴻薇要求勞動部收回成命

習近平講了什麼？　鄭麗文談閉門會議9大QA

肯定鄭習會！　宋楚瑜「天大地大人民最大」：兩岸該喝太平熱酒

網友關心消失10天　蔡英文嗆問「週末6點起得來？」竟是到高雄野餐

鄭麗文見習近平未堅持國家立場　總統府：自我矮化行為深表遺憾

為何民進黨北市長人選難產？　從1994到2022北市選票結構看端倪

鄭麗文拋「和平制度化」　學者4點分析：藍營重拾兩岸論述主導權

柯案判決全文曝！林于凱轟「有罪推定」傷司法公信

更多熱門

相關新聞

幕後／鄭習會雙邊架構曝　國安官員意外鄭麗文1發言：將台海內海化

幕後／鄭習會雙邊架構曝　國安官員意外鄭麗文1發言：將台海內海化

國民黨主席鄭麗文昨（10日）與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。習近平表示，大陸和台灣同屬一個中國，國共兩黨要團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一。對於統一議題，鄭麗文則回應，「鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走」、兩岸傷口源自「日本帝國主義的大刀」。國安官員分析，習近平的四點堅持符合北京工作目標，把兩岸問題往一中框架化，意外的是，鄭麗文特別提到台灣海峽不讓「外力」介入，把台灣問題去國際化、把台海內海化。

卓榮泰批和平框架玩火過頭　國民黨回擊了

卓榮泰批和平框架玩火過頭　國民黨回擊了

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

鄭習會釋藍營「戰略清晰」　學者：能與綠直球對決但存3大變數

鄭習會釋藍營「戰略清晰」　學者：能與綠直球對決但存3大變數

會見鄭麗文　北京市委書記：京台交往不斷深入

會見鄭麗文　北京市委書記：京台交往不斷深入

關鍵字：

國安局共產黨國民黨領海快艇台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

南韓改了　電子入境卡系統更新

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

五口命案王母遺書曝光

大樹藥局因寵物用藥新制遭抵制　業者急發聲

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

鄭麗文「坐巴士」遭矮化？　律師貼照打臉：不要瞎掰好嗎

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面