中國小型船「淘寶買得到」頻入侵我領海　國安局：不排除測試海防能量

▲中國籍小型船隻頻侵入我國領海所引發國安疑慮。（圖／海巡署金馬澎分署提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海所引發的國安疑慮，立法院外交及國防委員會下周一邀部會報告並備質詢，根據國安局稍早送抵立院報告，離島地區查獲案例，多為無動力舢舨、船筏，本島地區則以小型船艇搭配舷外機，中籍人士利用「淘寶」等網路電商平臺，可輕易購得小型船艇搭配舷外機，利用速度快等特性，規避岸際雷達偵獲，春、夏季節為高峰期：以我金門、馬祖、苗栗、淡水、林口、桃園等海域岸際，不排除中共藉此測試我海防應處能量。

國安局進行「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」專題報告。報告指出，小型船隻侵擾態樣，近年中籍人士駕駛小艇，非法入境我國，主要態樣：一、 侵擾本、外島方式不同：綜觀我外、離島地區查獲案例，多為無動力舢舨、船筏，本島地區則以小型船艇搭配舷外機為主。二、 配合對臺軍演時機：部分中籍人士偷渡來臺時間，適逢共軍對我發動戰備演訓、針對性軍演，不排除為中共在臺海遂行「海上灰帶侵擾」一環。

三、操作認知作戰：中共系統性運用自媒體，傳散各類短影音，質疑我權責機關處理偷渡案件流程及作法，渲染我海防監控失靈。

報告指出，非法侵入特點分析，一、小艇購自網路電商：中籍人士利用「淘寶」等網路電商平臺，可輕易購得小型船艇搭配舷外機，利用速度快等特性，規避岸際雷達偵獲。二、犯嫌多來自沿海省份：偷渡者主要來自廣西、廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份，且慣以「嚮往民主自由」、「尋求政治庇護」為應對說詞，隱匿犯罪意圖。

三、鎖定我外、離島地區：主要以我金門、馬祖為侵擾目標，臺灣本島則集中苗栗、淡水、林口、桃園等海域岸際，不排除中共藉此測試我海防應處能量。四、春、夏季節為高峰期：春、夏期間我周邊海象相對穩定，風浪變化幅度較小，有利小型船舶航行。統計對臺侵擾事件，多數發生於每年4月至8月，9月後受東北季風影響，案件明顯減少。

五、規避我雷達監偵：小型船艇體積小，岸際雷達不易偵獲，且對水深要求低，無須正規碼頭泊靠，僅須利用礁岩區、防波堤邊緣，配合漲潮即可駛入灘口靠岸。

對於海岸防衛現存窒礙，國安局表示，一、臺灣本、外島海岸線綿長，多河口、灘灣等地形，監控不易，容易形成查察盲區，有待持續建置科技化、系統化之監偵設備。二、入侵之橡皮艇材質特殊，致雷達電磁波反射訊號微弱，不易偵獲，加以人員目視距離有限，須強化海上及岸際目標偵控措施。

三、第一線海防勤員人力吃緊，工作部署仍存執行侷限，有賴相關單位包含海巡、警察、國軍，建立高效聯防通報機制，即時掌握狀況應處。

報告指出情報蒐研後續重點，一、聯合情蒐即時應處：本局透過專案平臺，強化海域情資蒐研暨應處能量，掌握偷渡情訊或查獲中籍人士非法入境案件，即透由聯防機制通報，提供權責機關偵處，並追查犯罪動機。 二、深化國際友盟協作：國安情報團隊持續精進周邊海域情資整合，比對可疑威脅目標，強化偵知、識別及應處效能，並與國際友盟加強情資交流，拓展對中共「海上灰帶侵擾」情蒐廣度。

三、借助科技消除盲區：本局將與國際友方交流海域安全應處經驗，研析運用科技設備加強目標辨識之策略及作法，並指導、統合、協調國內海防單位，強化我國岸際監控效能。 四、溯源揭露爭議訊息：本局持續統合國安情報團隊，注蒐中共及協力網絡，運用官宣或自媒體傳散偷渡來臺等違常爭訊，並溯源、查察、揭露中共運用認知作戰，操作對我「複合式」威脅手法。

國安局指出，近年中共利用小型船艇頻繁侵擾我國海域，已嚴重影響我國家安全。本局透過專案機制，強化國安情報團隊聯防及協作，密注各項危安預警情資，並引進外國海防警備經驗，協助強化我國海域安全監控能力，提升突發狀況應處量能，防範境外敵對勢力滲透破壞，確維我海域安全及社會安定。

