汛期將至強化整備　台南市消防二大辦理管筏救生訓練提升應變力

▲南消二大於官田葫蘆埤辦理管筏操作訓練，強化汛期防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

汛期即將到來，為強化基層防災量能，提升管（膠）筏操作人員應變能力，台南市消防局第二救災救護大隊11日上午於 葫蘆埤自然公園 舉辦「管（膠）筏操作教育訓練」，結合 麻豆區、下營區、官田區、六甲區 等區公所，共動員約80名人員及多艘船艇參與演練。

消防局指出，各區公所配置管（膠）筏，主要是為因應颱風豪雨導致的大範圍淹水災情，當風雨趨緩後，可在消防人力忙於緊急救援時，投入物資運補、災後支援與協助受災民眾。此次訓練內容包含管筏與船外機操作要領、救生裝備使用、安全注意事項講解及實際操作演練，確保參訓人員熟稔流程並提升安全意識。

消防局長 楊宗林 表示，受極端氣候影響，短時間強降雨事件日益頻繁，極易造成局部積淹水災情。消防局除於汛期前積極辦理各項整備與演練外，也透過此次訓練提升第一線防災人員應變效率，確保災後能迅速投入物資配送與安置工作，使消防救援資源能集中於高風險與急迫案件，發揮最大效益。

楊宗林也指出，秉持市長 黃偉哲 「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的施政理念，市府持續強化防災整備，期望將災害對市民生命財產的影響降到最低。

第二救災救護大隊大隊長 王騰毅 表示，水域救援具高度專業性與危險性，持續推動相關訓練對強化與各區公所的橫向協力至關重要。本次訓練不僅提升人員實務操作能力，也促進團隊間協同合作，全面提升災害應變量能，守護市民生命財產安全。