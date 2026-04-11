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CNN曝中國擬「偷運肩扛飛彈」給伊朗　美情報：恐再威脅美軍

▲▼中國與伊朗。（圖／VCG）

▲中國可能透過第三方向伊朗秘密提供防空武器。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

美國情報揭露，中國正準備在未來數週內向伊朗提供新型防空系統，外界研判不排除是可由單兵操作的肩扛式防空飛彈（MANPADS）。此舉正值美伊戰事剛達成脆弱停火之際，引發關注北京當局是否一邊扮演調停者、一邊暗中支援伊朗，也讓中東局勢再添變數。

根據美媒《CNN》，3名熟悉最新情報評估的人士透露，美方掌握情報顯示，中國正規劃透過第三國轉運方式，將相關防空系統交付伊朗，以掩蓋武器來源。消息人士指出，這類肩扛式防空飛彈具備紅外線導引能力，過去在美伊為期5週的衝突期間，曾對低空飛行的美軍戰機構成「不對稱威脅」，若停火破局，恐再度成為戰場關鍵武器。

報導指出，此舉格外敏感，因為北京當局才剛宣稱協助促成美伊停火協議。另一方面，美國總統川普預計5月訪問中國，與中國國家主席習近平會談，雙方關係在此節點更顯微妙。

對於相關指控，中國駐美使館發言人回應。「中國從未向衝突任何一方提供武器」，強調相關說法不屬實，呼籲美方停止「毫無根據的指控與炒作」。

據悉，川普曾在記者會提到，上週一架在伊朗上空遭擊落的F-15戰鬥機，是被「手持式肩扛飛彈、一種紅外線導引飛彈」擊中；伊朗方面則聲稱動用新型防空系統，但未透露更多細節，目前尚無法確認是否為中國製造。

▲▼　F-15E「打擊鷹」戰機（Strike Eagle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍F-15E「打擊鷹」戰機（Strike Eagle）。（圖／達志影像／美聯社）

分析指出，若中國直接向伊朗輸出武器系統，將被視為較過去更進一步的支持。此前，中國企業仍持續向伊朗出售受制裁的「軍民兩用技術」，協助其研發武器與提升導航能力，但官方層級直接提供軍備，意義大不相同。

消息人士進一步分析，北京並無意公開介入衝突、與美國和以色列正面對抗，因為這樣的戰略「幾乎沒有勝算」。相反地，中國更傾向在維持表面中立的同時，繼續鞏固與伊朗的關係，特別是在能源層面，北京高度依賴伊朗石油供應。

此外，中方亦可能主張防空系統屬於「防禦性武器」，試圖與俄羅斯形成區隔。報導指出，俄方在戰爭期間持續向伊朗提供情報支援，協助其鎖定中東地區的美軍目標，雙方軍事合作關係更為直接。

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