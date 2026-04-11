AI助攻人資管理！　台南市勞工局職場講座教你用AI優化績效與培訓　

▲台南市勞工局職場大小事講座聚焦AI導入人資管理，吸引超過百人參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對數位轉型與人工智慧應用快速發展，台南市勞工局持續推動終身學習，協助勞工與企業提升職場競爭力，2026年度「職場大小事講座」11日舉辦第四堂課程，主題為「AI賦能人力資源工作：AI協助撰寫職務說明書、培訓計畫與績效回饋」，由 許崧庭 博士授課，吸引超過百名學員熱情參與。

勞工局長王鑫基表示，本年度AI系列課程從基礎操作延伸到實務應用與流程整合，逐步引導學員掌握AI工具在工作中的應用。此次課程更聚焦企業核心的人力資源管理領域，涵蓋職務說明、人才培育與績效回饋等關鍵環節。過去人資文件多仰賴人工撰寫與經驗累積，不僅耗時，也難以標準化；透過AI導入，可協助快速整理職務內容、建立培訓架構並彙整績效回饋，讓企業管理更精準一致。

課程中，許崧庭以實務案例示範如何運用AI撰寫職務說明書，從工作內容盤點、能力條件設定到文字優化，協助企業建立更完整的人才需求文件；在培訓計畫部分，則教導學員依據職務需求快速生成系統化訓練方案，並可依需求彈性調整。課程也延續前一堂課「資料蒐集與AI分析」主題，導入人資實務情境，教學員如何將問卷設計與回饋資料轉化為培訓需求盤點與績效評估依據。

勞工局指出，「職場大小事講座」不只強化個人AI能力，也引導學員將AI導入實際工作流程，從提升個人效率到優化團隊協作與制度，幫助企業與勞工逐步建立AI應用能力，因應未來職場變化。

下一場課程將於5月16日登場，主題為「Gamma (software) 簡報製作 × Canva 應用」，教導學員從文字一鍵生成簡報，並掌握版面與配色設計技巧，提升簡報表達與視覺溝通力。勞工局也鼓勵企業雇主、在職勞工與市民踴躍參與，持續精進AI應用能力，為職涯發展增添動能。