鯉魚潭禁止載客小船營運　縱管處預告草案「違者最高罰100萬」

▲觀光署花東縱谷國家風景區管理處要求載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭營業行為。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

花蓮鯉魚潭2月發生天鵝船翻覆事件，造成一名男童罹難。觀光署花東縱谷國家風景區管理處預告訂定「鯉魚潭水域禁止船舶航行事項」草案，明定禁止船舶於鯉魚潭行駛，違者可處新臺幣5000元以上、100萬元以下罰鍰，最快5月上路。

花蓮鯉魚潭2月19日發生天鵝船翻覆事故，縱管處即要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業。縱管處近日預告「鯉魚潭水域禁止船舶航行事項」草案，明定除執行研究調查、安全戒護及救援船舶外，禁止船舶行駛於鯉魚潭水域，違者依發展觀光條例第64條第2項規定，處新臺幣5000元以上、100萬元以下罰鍰。

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縱管處表示，天鵝船翻覆事件發生後，3月5日就曾邀集相關單位開會，並發布公文要求天鵝船及載客小船暫時停業，同時進行草案公告準備，此次預告草案主要是為讓其程序完備化，預告期1個月。

縱管處指出，雖然過去航港局都有針對載客小船的船舶檢查及駕駛執照管理，但仍需由地方訂定自治法規，經過審查機制取得營運許可資料，再跟觀光署報備，因此現階段採全面禁止營運，待程序完備再訂定新公告恢復。另也有業者提出將鯉魚潭分為動力區及非動力區，讓不同運具在不同水域活動，還需再召開相關會議研商。

至於天鵝船的部分，縱管處說明，浮具（天鵝船）依「水域遊憩活動管理辦法」由航港局及縣政府的自治法規辦理，業者需備有合格檢查資料，包括救生員、保險、商業登記及救生衣等，並由航港局或縣政府核可，再向觀光署申請備查，即可恢復營運，營運期間觀光署會持續進行例行稽查。