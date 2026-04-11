今在三重辦首場大型戶外造勢　黃國昌：藍白整合4月底前有答案

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌將與代表國民黨參選的李四川透過民調選出最終人選，代表藍白對決民進黨提名人蘇巧慧。黃國昌今（11日）在三重舉辦首場戶外造勢活動，針對藍白合進度，黃說，他與川伯會用政見、用理念來訴諸人民的支持，兩黨的整合預計在4月底前會有答案。

針對藍白合的進度，黃國昌說，他跟川伯（國民黨參選人李四川）一直保持非常順暢、善意的互動跟溝通，一直在持續進行中；他說，接下來的君子之爭，相信也會讓台灣社會看到，用政見、用理念來訴諸人民的支持，而不是透過漫罵或仇恨的方式。

黃國昌說，這是他跟川伯一致的共識，「那我相信跟中國國民黨那邊的整合，我相信在四月底以前應該會有答案」。

而針對民進黨立委王義川評論一周只有一次公開行程，且是在競辦開記者會，質疑行程少、走不出去？黃國昌說，每一個候選人都有自己規劃的行程節奏，「對我來講，政見可以說是重中之重，可以是負責任的向新北市民提出自己的政策願景跟藍圖」。

黃國昌說，鄰里社區之間的拜訪包括走攤的部分，也有持續在進行，「對王義川的評論我都尊重，可能對他來講，上政論節目才是比較重要的事吧」。

另外，民眾黨創黨主席柯文哲一審判決書公布，外界質疑，未來的造勢活動恐變成幫柯喊冤？黃國昌說，「其實大家就拭目以待」，今天跟新北市6位非常優秀的議員參選人一起做造勢活動，要提出對新北市接下來的政策願景，以及對於新北市民的承諾。

黃國昌直言，網路上面或許一些側翼，他們的評論或者是自己過度的想像，他不會放在心上。