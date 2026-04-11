筆耕一生推廣台語文學　黃偉哲頒「卓越市民」表彰蔡奇蘭老師

▲台南市長黃偉哲頒發卓越市民予蔡奇蘭老師家屬，表彰其畢生推廣台語文學的卓越貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長年推廣台語文學、筆耕不輟的知名台語詩人 蔡奇蘭（筆名「鹿耳門漁夫」）於本月初在家人陪伴下辭世，享壽83歲。噩耗傳出後，台灣本土文化界與文學界紛紛表達哀悼。為感念蔡奇蘭一生致力於台語文化推廣及文學創作的深遠貢獻，黃偉哲 11日代表市府前往告別式會場，追贈「卓越市民」榮銜，由家屬代表受贈，表達最高敬意。

黃偉哲表示，蔡奇蘭老師一生奉獻於台語文學創作與文化保存，不僅創作成果豐碩，更積極推動台語文化的傳承與普及。他的辭世不僅是文學界的損失，也是台灣文化的重要缺憾。為表彰其畢生貢獻，市府特別頒發卓越市民，以感念其對文化與土地的付出。

文化局指出，蔡奇蘭（1944.9.9－2026.4.1）出生於 台南市 安南區，創作題材長年聚焦於台江流域、鹿耳門歷史與台灣土地情感。他擅長傳統「七字仔」詩體，並成功賦予其現代精神與時代感，使民間文學形式得以在當代重新發聲。其作品兼具對社會與政治的批判精神，以及對土地與人民的深情書寫，因而享有「七字仔大師」美譽。

除了創作之外，蔡奇蘭亦積極投入文化組織與文學推廣工作。他成立 台江詩社、創辦 台江伴作家協會 與 台江雜誌社，並長期辦理台語文學營，培育後進。80歲時更於台南東區成立「奇蘭園」，打造推動台語文學與文化交流的基地。

在文學保存方面，蔡奇蘭亦不遺餘力。他捐贈與台灣文學重要作家 葉石濤 的往返信件，並積極推動成立全國首座由公部門設立的作家紀念館 葉石濤文學紀念館，為台南文學史留下重要資產。

文化局強調，蔡奇蘭畢生以台灣風土與人民生活為書寫主軸，留下大量動人的台語作品，同時以實際行動扶植文學團體、推廣台語刊物發行，為台南與台灣文化留下深厚底蘊，其精神與貢獻足以成為後人典範。

今日頒贈儀式包括 徐宜君、陳亭妃、王定宇、李宗霖、陳怡珍、穎艾達利、曾之婕，以及 林俊憲、謝龍介 服務處代表均出席致意，共同緬懷這位深耕台語文學的重要身影。