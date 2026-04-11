汛期前全面備戰　黃偉哲督促37區災防考核強化防災韌性

▲台南市政府展開37區災防考核，跨局處聯合督考強化基層防災量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應即將到來的汛期，台南市政府持續強化防災整備，由災害防救辦公室邀集市府相關局處，針對全市37區公所展開115年度區級災防業務考核，透過跨局處聯合督考與經驗交流，全面檢視各區在預防與整備上的落實情形，期望進一步提升整體防救災量能。

市長 黃偉哲 表示，近年極端氣候衝擊頻仍，基層災防工作一刻都不能鬆懈。以去年 丹娜絲颱風 為例，強風豪雨重創基礎設施，全國倒斷電桿近2500支，其中近九成八集中在 台南市 與 嘉義市 一帶；在農業災情方面，台南農牧業及民間設施損失估計超過14億元，災損程度居全國之最。黃偉哲強調，唯有正視並汲取風災教訓，才能有效降低災害帶來的衝擊。

災防考核將37區公所分為甲、乙、丙三組，由災防辦與市府多個局處組成聯合考核小組，深入各區公所檢視防災計畫、整備作為及執行成果，從基層逐步強化災防體系，建立更完整的防災金字塔。

市府秘書長兼災防辦主任 尤天厚 表示，今年度災防考核自3月9日啟動，預計執行至4月24日止。市府延續並深化無紙化審查制度，全面採用數位化電子資料審核，不僅落實節能減碳，也大幅提升跨局處督考效率，讓委員能透過電子設備快速檢視各區防災成果，並即時提出改善建議。

災防辦執行秘書 王雅禾 進一步指出，汲取丹娜絲風災經驗後，市府已全面推動多項精進措施，並將相關指標納入此次考核重點，包括首創「聯合服務中心單一窗口」，由20個局處進駐受災區公所協助民眾，並與中央共同媒合17個重災區行政區民宅修繕。此外，市府亦積極爭取中央復建經費，加速災後修復進度。

目前台南全市37區皆已成立「防災協作中心」，市府也持續導入科技防災與跨域協作機制，目標將台南打造成兼具安全、韌性與永續發展的宜居城市。