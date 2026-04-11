泰抽兵現場變「正妹海」！火辣養眼照掀網暴動　580萬網紅成焦點

▲擁有580萬粉絲的跨性別網紅Dreamno（右圖）現身抽籤現場；網友分享徵兵現場正妹照（左圖）被質疑是AI。（翻攝自Tik Tok@phiratchaya16、Threads）



圖文／鏡週刊

泰國年度徵兵體檢近日登場，符合條件的男性無論是否變性都需要抽籤，每年徵兵體檢成另類「選美大會」引爆話題，其中在TikTok擁有超過580萬粉絲的跨性別網紅「Dreamno」也因為到場，意外成為焦點。

根據《The Thaiger》報導，泰國每年4月會辦理徵兵作業，若志願役優先招募人數不足，則會透過抽籤補足，每年徵集約8至10萬人。依規定僧侶與跨性別者同樣須報到參與抽籤程序，但跨性別人士可憑醫師診斷證明申請免役，因此每年都有大量跨性別者現身現場。

社群TikTok擁有超過580萬粉絲的跨性別網紅「Dreamno」今年也現身抽籤地點。Dreamno表示，因持有隆乳手術相關醫療證明，因此未實際參與抽籤，但仍到場報到。據了解，抽中紅籤入伍、黑籤則免役，因此現場呈現幾家歡樂、幾家愁的反差。

一名台灣網友也在Threads分享現場正妹海照片，大呼「以前2、3年一個美女， 今年的你們自己看，不得不說泰國的醫美進步實在太可怕」，照片曝光，短時間就吸引超過8萬網友瀏覽朝聖，「超正」「真的很漂亮，台灣的整型一言難盡...」「正的不科學」「天啊 真想知道前3張他們身上的水光感是怎麼用的」，但也有網友質疑是AI照，「這個反光看起來蠻像AI的」「留言區都看不出來是AI嗎」。

▲網友分享徵兵現場正妹照被質疑是AI。（翻攝自Threads）



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