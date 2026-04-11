驚險畫面曝！國3飛來巨輪砸車　後車驚呼：差點看到人生大結局

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

國道3號北向226.5公里於11日10時發生小客貨車輪胎脫落事故！有網友將行車紀錄器放上網，內容為一輛小客貨車行駛時，左前輪突然和傳動軸一起脫落，從外線道噴飛滾進內線道，先砸中前方車輛，又滾到該名網友車前，幸好他減速慢行繞過，驚險避開意外，直呼「差點直接先看到人生大結局」。不過公路警察獲報到場時，該小客貨車已離開，目前也未接獲報案。

▲國道3號北向226.5公里有小客貨車輪胎脫落，砸中一輛車。（圖／chen__.0417提供）

一名網友北上去聽鄧紫棋演唱會，行經國3北向226.5公里時，突然發現前方車輛都在剎車減速，還有輛車疑似故障停在路肩，沒想到接著滾來一顆輪胎，前方車輛閃避不及遭砸中，瞬間煙塵四起，接著輪胎又彈跳滾到車主前方路中央，幸好隨後輪胎滾到路邊，該名網友也放慢速度繞行，避開一場意外。

事後網友將行車紀錄器放到社群平台上說「差點直接先看到人生大結局」、「一顆輪胎突然從前方飛出來砸向車輛，那一瞬間真的以為要轉生了…跑馬燈直接高速播放（還是4K版那種），還好人平安，但前方那台保全公司的車就沒那麼幸運了」，也表示可以提供影片，協助被砸到的車主釐清事故經過。

國道公路警察局第七公路警察大隊獲報，指一部自小客貨車行駛途中，左前輪突然脫落，導致輪胎於主線車道滾動影響行車情形，不過派車前往現場時，並沒有在現場發現該車，也沒接獲造成事故報案的訊息。