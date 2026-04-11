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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／鄭習會雙邊架構曝　國安官員意外鄭麗文1發言：將台海內海化

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲鄭習會。（圖／翻攝 新華社）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨（10日）與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。習近平表示，大陸和台灣同屬一個中國，國共兩黨要團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一。對於統一議題，鄭麗文則回應，「鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走」、兩岸傷口源自「日本帝國主義的大刀」。國安官員分析，習近平的四點堅持符合北京工作目標，把兩岸問題往一中框架化，意外的是，鄭麗文特別提到台灣海峽不讓「外力」介入，把台灣問題去國際化、把台海內海化。

對於鄭習會，國安官員分析，一如原先北京所期待，就是將台灣問題納入一中框架，將近十年台灣在經濟、地緣政治扮演的角色翻轉，把台灣再次納入一中框架，習近平的四點堅持，鄭麗文的台灣海峽反對外力介入，都符合北京工作目標，把兩岸問題往一中框架化、統一制度化，對台工作會以「兩制」的台灣方案推進。

該官員認為，北京從安排雙方講話、新聞稿，很明顯的一項舉措是試圖把台灣從國際格局移出，嵌入一個中國框架，在政治面向，以「九二共識，反對台獨」作為包裝，回顧2019年的習五條定義非常清楚，九二共識就是一個中國、一國兩制，國民黨也沒有再出現一中各表立場。

經濟上，官員指出，中共要讓國民黨以所謂對齊十五五鼓勵台商二次西進，把台灣整體發展從世界供應鏈抽離、回到一中市場架構， 2005年「連胡會」後，國民黨在2008年再次執政，依照當時共識執政，結果就是經濟大衰退，國力大幅滑落，國防力量嚴重削弱。

此外，該國安官員提到，中國正在處理和、戰兩面手法，在「川習會」前，透過這場會談讓美方或白宮產生誤解，中共創造「多數民意支持統一」的態勢，並以「和平框架」包裝統一進程。另一面又在台海周邊部署近百艘艦艇，對各方進行政治、軍事上施壓，升高區域內的緊張氣氛

該官員表示，有點意外的是，鄭麗文談話特別提到台灣海峽不讓「外力」介入，然而，對台灣而言，外力是指威權擴張的行為，將支持台灣、支持自由航行的民主友盟貼上「外力」標籤，把台灣問題去國際化、把台海內海化，國民黨這樣的說法與台灣主流民意站在不一樣的立場。
 

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