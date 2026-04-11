卓榮泰批和平框架玩火過頭　國民黨酸：沿用的23項協議都不敢廢

▲國民黨主席鄭麗文拋出兩岸和平框架。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟／北京報導

針對行政院長卓榮泰批評國共兩黨會談「沒了底氣」，並指推動兩岸和平制度化是「玩火玩過頭」，國民黨今（11日）質疑，卓榮泰這番話，說穿了還是民進黨老招，「自己處理不了兩岸，就先抹紅別人；自己拿不出辦法，就把和平講成危險」。真正把台灣推向險境的，不是主張避戰、對話的人，而是執政多年，卻只會不斷升高對立、製造敵意的民進黨政府。

國民黨指出，所謂兩岸和平制度化，就是透過制度安排降低誤判風險，讓台灣少一分衝突、多一分穩定。這不是「玩火」，而是避戰。反倒是民進黨一邊把制度化和平抹成危險，一邊又對兩岸現有23項協議一項都不敢廢，這才是真正的自打嘴巴。若照卓榮泰的說法，這23項協議難道也都是「玩火」？如果真是玩火，民進黨為什麼執政到現在還繼續留著？嘴巴罵得很兇，制度照樣沿用，難道不是自相矛盾、自打嘴巴？

國民黨強調，卓榮泰把「和平」直接扣上「玩火玩過頭」的帽子，才真的是把話說過頭。拿香港、西藏硬套台灣，拿恐嚇代替論述，除了暴露民進黨對兩岸問題束手無策，也再次證明民進黨最怕的，不是和平有風險，而是台灣人民發現，「原來兩岸不是不能談，和平不是不能談，真正不敢談、不會談的，是民進黨自己」。

最後，國民黨奉勸卓榮泰，少一點政治口水，多一點現實感；不要把對話都抹成投降，不要把和平都講成玩火。把台灣安全當成政治鬥爭工具反覆操作，這才是真正玩火，而且早就玩過頭了。