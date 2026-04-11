大樹藥局陷「寵物用藥新制」風波遭抵制　業者急發聲：非主導推動

▲寵物用藥新制研商會議，相關團體、飼主於門口抗議，資料照。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者洪巧藍／台北報導

原訂7月實施的寵物用藥新制引發爭議，農業部昨日邀集相關團體開會研商，最後決定暫緩上路。網友質疑新制為大樹藥局提案，怒批為了搶寵物市場，罔顧動物用藥權益，在社群平台發起抵制活動。大樹醫藥股份有限公司今天發布聲明稿，指相關言論為不當連結，該案並非由大樹藥局推動、主導或提案。

大樹醫藥股份有限公司聲明稿全文：

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近日網路上有部分言論，將本公司與「動物用藥新制」法規推動過程不當連結，致生誤解。對此，大樹藥局謹以誠懇、理性的態度說明如下：

一、關於「動物用藥新制」，早於2015年《動物保護法》修法後，並歷經2018年及2023年草案預告，至2024年2月26日發布管理辦法，原訂2026年7月1日施行。此一新制是歷經多年討論之公共政策進程，並非由大樹藥局推動、主導或提案。

二、本公司一向尊重獸醫師專業，並認為寵物之診斷、治療，應以獸醫醫療專業為核心。大樹藥局所期待扮演的角色，是配合公共政策，作為寵物健康照護的支持者，成為獸醫院、診所與飼主之間的好鄰居、好幫手。

三、大樹藥局長期投入家庭健康照護服務，也持續關注寵物健康與寵物照護需求。未來亦期待與獸醫醫療體系及社會各界共同努力，提供更周全、更安心的照護支持，一起為寵物營造更友善的健康照護環境。

▲▼捲入動物用藥新制風波遭抵制，大樹藥局急發聲明。（圖／翻攝Threads、臉書）