買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市三重區有一名婦人至八方雲集，持社福餐券想兌換生水餃遭拒，竟爆走亂扔店內物品，怒吼「叫老闆出來」，影片曝光後在網路上引發熱論，後續警方到場一查身旁老翁身分，意外查獲是74歲的唐姓通緝犯，當場帶返所移送新北地檢署歸案。

▲三重婦人因為買不到生水餃，大鬧八方雲集。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）



影片中這名婦人在點餐處朝店員怒吼「叫你們老闆出來」，還亂扔桌上的菜單、鉛筆跟膠帶台，讓現場的店員與客人都看傻，婦人聽聞店員要報警，更直言「我在這裡等你，你去叫！」將現場弄得一團混亂。

▲沒想到警方抄寫當事人資料時，發現身旁的男子竟是通緝犯。



警方說明，本案發生在10日晚間8時左右，員警獲報到場後，婦人表示她想要用餐券買生的水餃，也願意貼錢，但店家不給，強調自己過去就常常這樣買，為何這次不行，員警好言相勸稱可能今天剛好沒得買，也有權利不賣，沒想到婦人反質疑「你是不是他們（八方）請的？」完全不想聽員警解釋。

因店家暫不提出告訴，僅希望他們離開，警方遂依規定抄登現場當事人資料，赫然發現婦人身旁拄著拐杖、行動緩慢的74歲唐姓男子，為新北地檢通緝之交通過失傷害犯嫌，立即將老先生帶返所，訊後移送新北地檢歸案。