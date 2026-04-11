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社會 社會焦點 保障人權

23歲男路中被輾斃！家屬淚崩哭斷腸　過馬路突倒下死因超離奇

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局10日下午3點多獲報，松河街成功橋下方發生車禍，1名47歲游姓男子駕駛小貨車時，疑似未注意車前狀況，輾過倒臥路中的23歲簡姓男子，導致簡男當場失去生命跡象。游男無酒駕情事，訊後依過失致死罪嫌移送法辦，死者父母得知消息相當難過，表示完全不知道男子要去哪裡、為什麼出門，而且還慘死路中。

23歲男過馬路突路倒遭輾斃

警方調查，10日下午3時許接獲民眾報案，指稱北市南港區松河街東往西方向，1名47歲游姓男子駕駛自小貨車行經該處時，疑似因視線不佳或未注意路況，直接輾過倒臥於路中央的23歲簡姓男子。救護人員抵達現場時，簡姓男子已經沒有呼吸心跳，無辜駕駛也因此遭過失致死罪嫌送辦。

▲▼南港一名男子被輾過。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲南港一名男子被輾過，當場失去生命跡象。（圖／記者邱中岳翻攝）

家屬淚崩：不知道他要去哪

監視器畫面也拍下整個過程，發現簡姓男子在過馬路時都正常行走，沒想到走到成功橋下卻突然倒在馬路中央，5分鐘都沒有其他人車經過，接著就被游姓貨車駕駛開車輾過，警方也立刻通知家屬，父母到場後當場淚崩，表示兒子沒有過去病史，也不知道為何出門，出門做甚麼事情。

遭輾斃前身亡？檢警恐將解剖釐清

警方目前初步了解，簡姓男子的死因主要是因被貨車輾過，目前檢警也將相驗簡姓男子遺體，因為初步無法判斷是否在遭輾過前已身亡，所以不排除可能要進一步解剖簡姓男子遺體，採集相關檢體化驗才能釐清確切死因。

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