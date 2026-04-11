鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

▲鄭麗文在北京飯店會見北京市委書記尹力（右）。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／北京報導

國民黨主席鄭麗文今（11）日午間與中共中央政治局委員、北京市委書記尹力舉行會見。對於去年兩岸故宮百年院慶沒有聯手慶祝，鄭麗文表示可惜也很無奈，「但是沒有關係，國民黨很快就會重新執政了，重新執政之後，一定要快速的恢復兩岸故宮的密切的交流」。

鄭麗文於開場講話中表示，感謝北京對在京台商台胞的長期照顧，這兩天她在北京留下了印象深刻、永生難忘的記憶，昨天非常順利圓滿地完成重要的會見，也把和平的訊息清楚傳達到了全世界，「我想在當今的這樣一個國際局勢裡頭，對全世界來講，都應該是值得祝福跟高興的好消息，已經太久沒聽到好消息了。」

對於京台交流，鄭麗文提出三點期待，一是希望全面地深化與推動兩黨之間，關於黨史的檔案、文物交流，尤其是跟各大學研究機構的文史、學術交流，作為大陸的首善之區，北京也是重點大學、研究機關的所在地，她希望對兩岸關係重要的史料保存和交流，如對日抗戰、台灣光復等相關內容能進行更多交流與合作。

第二是全力推廣兩岸文旅交流、弘揚中華文化，鄭麗文說，北京一直都是台灣人旅遊的首選，兩岸同屬中華民族、共享中華文化，擴大旅遊等各方面的交流，也有助於兩岸人民的心平氣和。

鄭麗文接著提到，可惜也很無奈，去年兩岸故宮的百年院慶，因為「眾所周知」的理由，無法聯手舉辦相關活動，讓人覺得相當遺憾，「但是沒有關係，國民黨很快就會重新執政了，重新執政之後，一定要快速的恢復兩岸故宮的密切的交流」。

第三則是加強科技產業跟城市治理經驗交流合作。

這場會見地點為北京飯店，國民黨出席人員還有副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑等23人；陸方陪同出席人員有北京市委常委、秘書長趙磊，北京市委常委馬駿，北京市委副秘書長、辦公廳主任、研究室主任朱柏成，北京市委副秘書長、宣傳部分管日常工作的副部長趙衛東，北京市台辦主任霍光峰，中宣部新聞局副局長史少春，中共中央台辦、國台辦聯絡局副局長凌子章。

▼鄭麗文和尹力見面握手。（圖／記者陳冠宇攝）