鄭習會釋藍營「戰略清晰」　學者：能與綠直球對決但存3大變數

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文10日在北京與中共總書記習近平會面。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥認為，綜觀鄭習會，國民黨的立場可以用「戰略清晰」四個字來形容；穿草鞋出身，在街頭論述的鄭麗文重新擦亮「九二共識」與「中華民族」的招牌，用「戰略清晰」與民進黨直球對決。

張元祥先指出，如果2026年年底票選「年度代表字」，「和」當然是熱門候選字之一，鄭麗文20年後再次訪陸開啟「和平之旅2.0」所創造的政治資產，更有機會成為國民黨未來重返執政後兩岸恢復官方交流的基礎。

張元祥說明，鄭麗文不僅在名稱上，承襲25年前的「和平之旅」，在「鄭習會」拋5項主張，更是巧妙呼應2005年「連胡會」5願景。「鄭習會」在認同上強調「中華民族」，在基礎上重申「九二共識」，在立場上堅決「反對台獨」，重新擦亮「三本柱」，架起未來國共交流的基礎，本來就在外界的意料之中；而在台灣許久不見的「中國人」論述是一大亮點，中國大陸想必非常受用，習近平更意外的完全沒有提及「一個中國」以禮相待。

「綜觀鄭習會，國民黨的立場可以用『戰略清晰』四個字來形容」，張元祥提到，「九二共識」、「反對台獨」、「中華民族」原本就是國民黨一貫的主張，但是2016年慘敗後，國民黨也失去對自己主張的自信，更認為「九二共識」與「中華民族」在台灣社會已無市場，為了「求生存」、「求勝選」，國民黨只敢喊「反台獨」，希望在兩岸關係上採取「戰略模糊」，達到重返執政的目的。顯然穿草鞋出身，在街頭論述的鄭麗文不吃這一套，重新擦亮「九二共識」與「中華民族」的招牌，用「戰略清晰」與民進黨直球對決。

但張元祥也點出鄭麗文此行隱藏幾個未來的風險與變數。第一，習近平強調「兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己手中」，鄭麗文則提出「台海將是兩岸中國人，共同守護和平的象徵」。過去國民黨將兩岸關係與文化認同分開處理，在兩岸關係上，國民黨主張「兩岸關係就是兩岸關係」，在文化認同上國民黨強調「中華民族」；此次鄭麗文以「兩岸中國人」的框架，推動兩岸「制度性和平」，的確向前跨了一大步，當然，一向以「兩岸問題國際化」為目標的民進黨，一定會對國民黨窮追猛打貼上「兩岸問題內政化」的標籤。

第二，張元祥接表示，習近平對鄭麗文的來訪禮遇備至，不僅「鄭習會」的地點選在人民大會堂「東大廳」，這是中共國家主席與外國元首會談常用的場地；更在會談後宴請代表團一行，第一道菜「雞湯海蚌」更是當年宴請美國總統尼克森國宴上的菜色。但出乎外界預料，此次「鄭習會」，中方並沒有送出「大禮包」，也極有可能雙方磋商時根本沒有觸及。台灣人民「顧腹肚」（利益）的同時更要「顧佛祖」（價值），過去中共對台灣的讓利並沒有收到預期的效果，更衍生如「買辦文化」等負面印象。此次習近平誠意給足，卻不談利益，是否代表中共對台政策有大變化，值得觀察。

第三，張元祥認為，馬英九意識形態上當然親中，但執政時巧妙的以「親美、和陸、友日」的三邊等距外交，稀釋外界對親中的質疑。顯然，鄭麗文不論立場與態度上都比馬英九「更和陸」，而在弔唁中山陵時特別將日本親華佔台的歷史拿出來講，六月的訪美行，以及國民黨對於軍購特別條例的態度就會更為重要。最新民調顯示，台灣人民「親美」遠高於「親中」，鄭麗文具有劍橋國際關係碩士的傲人學歷，如果能夠發揮政治智慧在美中台關係上取得平衡，可能創造一條有別於馬英九的「鄭氏路線」，反之，國民黨的「親中」標籤恐怕更難以脫掉。

張元祥強調，在民主國家，選舉結果絕對是「檢驗路線」的最後標準。2026年底的「九合一」選舉，比的是地方政治版圖與候選人，兩岸問題不容易發酵，但是2028年初的總統立委選舉，絕對是藍綠國家戰略與兩岸政策的期末考，更是「鄭麗文路線」與「九二共識」的類公民投票，兩岸關係何去何從，最後還是要由2350萬人民決定。

