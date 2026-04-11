買早餐找不到路回家！潮州警載人騎車護72歲婦返家

▲潮州警方送羅婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮72歲羅姓婦人外出買早餐返家途中迷失方向，潮州警方巡邏發現即時伸援，不僅駕車載送尋家，還貼心將腳踏車騎回，暖心舉動獲得好評。

潮州警分局中山路派出所副所長戴品仰、警員洪哲偉於日前早上執行巡邏勤務時，於路旁發現一名72歲獨自行走，步伐緩慢且神情恍惚，立即上前關懷詢問。

羅姓老婦向警方表示，自己早晨騎乘腳踏車出門購買早餐，回程時卻突然因為記憶模糊而忘記返家路徑，為確保她的安全，員警先安撫其情緒，隨即由警員洪哲偉開車載著她依其模糊記憶在附近巷弄挨家挨戶詢問鄰鄰里。最終，在員警耐心地尋訪下，順利確認她的住處。



其中副所長戴品仰考量老婦體力與交通安全，特別折返現場，親自將她留置在原處的腳踏車「騎回」其住家交還。她對於警方為了一件「買早餐」的小事如此奔波、甚至親自代騎腳踏車的熱忱，表達由衷的感激與不捨。



潮州分局長黃世德表示，家中高齡長者如有記憶力退化情形，應多加留心其動向。黃分局長也特別提醒，民眾可為家中長者申請「愛心手鍊」，或在隨身衣物繡上聯絡電話、配戴具 GPS 定位功能的手錶，以便在發生走失情況時，警方或熱心民眾能第一時間協助返家，避免發生意外。