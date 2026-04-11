獨／滑板車賊夜巡小港！路邊汽車當提款機　被害人怒PO網追兇　

▲這名男子戴口罩，打開車子進入行竊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄小港區桂文街驚見「滑板車賊」！一名竊賊凌晨3點多騎著電動滑板車在巷弄內來回巡視，疑似沿路找下手目標，最後發現一戶民宅前停放的汽車沒上鎖，竟直接鑽進車裡搜刮財物，得手後再騎著滑板車離開。被害住戶事後氣得把監視器畫面貼上網，提醒附近居民多加注意。

根據住戶在網路發文指出，4月8日凌晨3點多，一名竊賊騎著電動滑板車在巷子裡四處遊走，看起來就像在巡邏、找目標，後來剛好發現有部汽車沒有上鎖，竟直接趁機闖進車內翻找財物。住戶表示，雖然損失金額不多，只有新台幣2000元，但看到對方完全不怕監視器，還直接跑到住宅前犯案，真的讓人很不舒服，也擔心對方像是慣犯，之後還會再來。

▲這名男子戴口罩，騎滑板車犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從監視器畫面來看，嫌犯出現在巷口後，先在附近逗留觀察，接著再往民宅方向靠近，整體動作相當熟練，明顯不像臨時起意。更引人注意的是，對方騎乘的是滑板車，疑似就是看準這類交通工具沒有車牌，不容易被第一時間追查；另外他在犯案時穿著也刻意包得相當緊，臉部明顯有遮掩避免被清楚拍下特徵，規避警方辨識。

現在住戶除了在臉書發文提醒附近鄉親，如果最近有類似遭遇，或覺得畫面中的人很眼熟，希望能提供線索，協助警方追查。警方也表示，目前這起案件受理報案也調閱周邊監視器，並掌握特定犯嫌身分，正積極偵辦中。