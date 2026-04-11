　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

西班牙首相桑切斯今起4度訪華　反對美霸權成歐洲「破局者」

▲▼西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

自今(11)日起至15日，西班牙首相桑切斯正式展開訪華行程，這也是他當選首相4年以來的第4次訪問。自去年下半年起，中國外交迎來「外交之春」，多國元首陸續訪華，在全球局勢因美、以對伊朗軍事打擊而陷入動盪之際，西班牙展現出西方陣營中最鮮明的反對立場，不僅明確拒絕美國使用境內基地，更在美國總統川普威脅切斷貿易關係的壓力下，公開批評霸權行徑。這場由經濟基礎決定、國家利益驅動的外交轉彎，不僅是西班牙與中國深化合作的訊號，更清晰地反映出西方陣營內部日益加深的裂痕。

西班牙首相桑切斯自今11日起至15日赴華進行正式訪問。自去年下半年以來，中國迎來「外交之春」，不僅來訪國家增多，頻次亦日益密集。此次也是桑切斯當選首相4年來的第4次訪華，加上西班牙國王去年剛結束訪華行程，西班牙與中國關係正走入親密期。

綜合陸媒報導，西班牙在西方陣營中立場獨特。自美以對伊朗發動軍事打擊以來，西班牙是反對立場最鮮明的西方國家之一。桑切斯明確拒絕美國使用境內軍事基地打擊伊朗，即便美國總統特朗普威脅切斷貿易關係，桑切斯仍公開批評美以的霸權行徑。

首先，西班牙此舉旨在維護自身利益。川普政府提出「新門羅主義」重返西半球，特別是拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後引發全球關注。由於西班牙在南美西語系國家的能源、礦產、金融等領域擁有廣泛存量利益，川普的政策本質上是搶奪他國利益為自身輸血，使西班牙成為受損最重的國家，其反美聲音自然最為強大。

在此背景下，西班牙積極靠近中國。一方面是尋求戰略支持，更因中國在南美與歐洲推行合作共贏。中國目前是西班牙在歐盟外的第一大貿易夥伴。尤其在應對伊朗問題引發的石油危機中，西班牙長期重視的光伏等新能源產業，與中國電動汽車、動力電池企業的優勢高度契合，雙方合作潛力巨大。

在貿易保護主義氾濫之際，西班牙深知與中國合作越深，自身經濟與政局就越穩，這是經濟基礎決定的外交轉彎。西班牙的變化並非孤例，川普政府在關稅、領土主張等一系列問題上反覆無常，正在迫使歐盟與北約重新校正與美國的關係。

在本次伊朗戰爭中，除了日本，西方世界幾乎無人公開支持美以，各國皆在觀望風向以調整戰略。西班牙作為敢於做出新選擇的國家，對華合作的「單點突破」，勢必對整個歐洲產生帶動效應。繼英、法、德等國尋求改善對華關係後，西班牙的積極態度將為中歐之間創造更多融合接觸點

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚險畫面曝！國3飛來巨輪砸車
快訊／連2凍！　國內汽柴油下周不調整
女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯
23歲兒路中被輾斃　父母到場淚崩哭斷腸
「頭暈想喝茶」老縣長打領帶坐著安詳離世...最後身影鼻酸
快訊／大樹藥局遭抵制　業者急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

外媒：中國獨立煉油廠　多年來首次溢價採購伊朗原油

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

西班牙首相桑切斯今起4度訪華　反對美霸權成歐洲「破局者」

香港擬帶「反送中」人士赴陸「認識國家」

日外交藍皮書炒作台海、對華關係降級　陸學者：兩面手法短視近利

會見鄭麗文　北京市委書記：京台交往不斷深入

陸3月赴日航班「砍半」53條航線全取消　東南亞航線增長130%。

鄭習會隔天　鄭麗文赴國父衣冠塚行禮、看連戰當年植樹

「鄭習會」後《新華社》評論：最大誠意努力推動維護兩岸和平發展

鄭麗文提「兩岸和平框架」　沈有忠：和平不是「躺平」

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

習近平喊「兩岸同胞都是一家人」！　把未來牢牢掌握在中國人手中

三立前製作人竟是共諜頭！　大愛女星夫賣3千國軍個資給對岸　假黃仁勳吸金下場曝光

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

血洗校園7死3傷！一封「活人遺書」揭開學校的暴利黑幕｜文史專家 管仁健｜校園連環喋血案●下｜《我在案發現場》

歷史性鄭習會正式登場　會晤採「5對5」形式！

外媒：中國獨立煉油廠　多年來首次溢價採購伊朗原油

鄭習會「傳達和平訊息」　鄭麗文讚「永生難忘的記憶」

西班牙首相桑切斯今起4度訪華　反對美霸權成歐洲「破局者」

香港擬帶「反送中」人士赴陸「認識國家」

日外交藍皮書炒作台海、對華關係降級　陸學者：兩面手法短視近利

會見鄭麗文　北京市委書記：京台交往不斷深入

陸3月赴日航班「砍半」53條航線全取消　東南亞航線增長130%。

鄭習會隔天　鄭麗文赴國父衣冠塚行禮、看連戰當年植樹

「鄭習會」後《新華社》評論：最大誠意努力推動維護兩岸和平發展

鄭麗文提「兩岸和平框架」　沈有忠：和平不是「躺平」

趙子琪嗆不會再上《浪姐7》！　直播控被掃出門「遭侮辱」

機車鬼切左轉！自小客急閃失控「連撞路邊3車」　驚悚畫面曝光

防汛超前部署！南消四大啟動演練　76人15艘船艇提前備戰豪雨

CNN曝中國擬「偷運肩扛飛彈」給伊朗　美情報：恐再威脅美軍

漢神洲際開幕塞爆！交通局「鏡頭君」上線　即時影像掌握路況

「梅姨」別楓葉胸針閃耀上海　安海瑟薇變身甜美公主打片

快訊／連2凍！　國內汽柴油下周不調整　

李多慧來台「IG粉絲破200萬」　網揭2大吸粉原因：紅不是沒道理

金門自小客車失控！猛撞撞花圃側翻　慘躺路中畫面曝

驚險畫面曝！國3飛來巨輪砸車　後車驚呼：差點看到人生大結局

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

大陸熱門新聞

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

分析／陸對台釋農漁利多？　習提「大陸台灣同屬一中」有彈性

獨家／習近平閉門會談提「陸客」：樂見大陸民眾來一趟想走就走的台灣行

鄭習會隔天　鄭麗文赴國父衣冠塚行禮、看連戰當年植樹

陸委會：鄭麗文返台前夕可能有「大禮包」

「中國人要幫中國人」　人民日報評鄭習會：歡迎任何有利兩岸和平發展主張

陸女做「痔瘡手術」9天後因肺栓塞死亡

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

金正恩會見王毅：堅定支持中方在台灣問題立場

孕婦吃冰箱剩菜「一屍兩命」

「鄭習會」後陸官媒評論：最大誠意努力推動兩岸和平

全紅嬋遭霸凌 命理師嘆：近3年無人能幫她

更多熱門

相關新聞

陸外交部證實西班牙首相即將訪華

陸外交部證實西班牙首相即將訪華

外交部發言人毛寧今日（8日）主持例行記者會證實，應中方邀請，西班牙首相佩德羅·桑切斯（Pedro Sánchez）將於近日對中國進行正式訪問。毛寧指出，這是桑切斯首相4年內第4次訪華，中方期待以此訪為契機，進一步深化兩國戰略互信，加強多邊協調，推動中西關係持續向上發展。

頂住川普續約壓力！加財長今起訪華

頂住川普續約壓力！加財長今起訪華

義大利國防部拒絕美軍機降落！原因曝光

義大利國防部拒絕美軍機降落！原因曝光

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

西班牙出手了！禁止美軍飛越領空攻伊朗

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

關鍵字：

西班牙訪華外交轉向中西合作伊朗危機

讀者迴響

熱門新聞

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

喻虹淵嫁周渝民「息影10年宣布復出」！

2個月刷1500張發票　中10獎全遭追回

瞥見同事午休在看「1網站」　網喊沒禮貌

柯文哲靠肖像權吞政治獻金1500萬　妻轉匯兒買股票

鄭麗文身邊大亮點！隨扈傳是第一女保鑣

南韓改了　電子入境卡系統更新

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

五口命案王母遺書曝光

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

台南2寶爸半夜捕魚送命…妻慟認屍

鄭麗文「坐巴士」遭矮化？　律師貼照打臉：不要瞎掰好嗎

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

更多

最夯影音

更多
新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯

新莊漂亮闆娘影像曝光　20歲噁男當她面「打豆漿」　原因令人噴飯
眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

眾量級拆夥Andy續查帳討公道！家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

白沙屯媽「放頭旗」儀式！　粉紅超跑3天後將起駕

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面