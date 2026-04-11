西班牙首相桑切斯今起4度訪華　反對美霸權成歐洲「破局者」

▲西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

自今(11)日起至15日，西班牙首相桑切斯正式展開訪華行程，這也是他當選首相4年以來的第4次訪問。自去年下半年起，中國外交迎來「外交之春」，多國元首陸續訪華，在全球局勢因美、以對伊朗軍事打擊而陷入動盪之際，西班牙展現出西方陣營中最鮮明的反對立場，不僅明確拒絕美國使用境內基地，更在美國總統川普威脅切斷貿易關係的壓力下，公開批評霸權行徑。這場由經濟基礎決定、國家利益驅動的外交轉彎，不僅是西班牙與中國深化合作的訊號，更清晰地反映出西方陣營內部日益加深的裂痕。

西班牙首相桑切斯自今11日起至15日赴華進行正式訪問。自去年下半年以來，中國迎來「外交之春」，不僅來訪國家增多，頻次亦日益密集。此次也是桑切斯當選首相4年來的第4次訪華，加上西班牙國王去年剛結束訪華行程，西班牙與中國關係正走入親密期。

綜合陸媒報導，西班牙在西方陣營中立場獨特。自美以對伊朗發動軍事打擊以來，西班牙是反對立場最鮮明的西方國家之一。桑切斯明確拒絕美國使用境內軍事基地打擊伊朗，即便美國總統特朗普威脅切斷貿易關係，桑切斯仍公開批評美以的霸權行徑。

首先，西班牙此舉旨在維護自身利益。川普政府提出「新門羅主義」重返西半球，特別是拘捕委內瑞拉總統馬杜羅後引發全球關注。由於西班牙在南美西語系國家的能源、礦產、金融等領域擁有廣泛存量利益，川普的政策本質上是搶奪他國利益為自身輸血，使西班牙成為受損最重的國家，其反美聲音自然最為強大。

在此背景下，西班牙積極靠近中國。一方面是尋求戰略支持，更因中國在南美與歐洲推行合作共贏。中國目前是西班牙在歐盟外的第一大貿易夥伴。尤其在應對伊朗問題引發的石油危機中，西班牙長期重視的光伏等新能源產業，與中國電動汽車、動力電池企業的優勢高度契合，雙方合作潛力巨大。

在貿易保護主義氾濫之際，西班牙深知與中國合作越深，自身經濟與政局就越穩，這是經濟基礎決定的外交轉彎。西班牙的變化並非孤例，川普政府在關稅、領土主張等一系列問題上反覆無常，正在迫使歐盟與北約重新校正與美國的關係。

在本次伊朗戰爭中，除了日本，西方世界幾乎無人公開支持美以，各國皆在觀望風向以調整戰略。西班牙作為敢於做出新選擇的國家，對華合作的「單點突破」，勢必對整個歐洲產生帶動效應。繼英、法、德等國尋求改善對華關係後，西班牙的積極態度將為中歐之間創造更多融合接觸點