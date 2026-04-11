嘉義縣最大徵才來了！釋出逾900職缺　近半薪資可達4萬

▲▼ 嘉縣最大場徵才盛大登場！釋逾 900 職缺、近五成薪資破 4 萬 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣轉型「農工大縣」成效顯著，隨著六大產業園區串聯成「嘉義科技產業新廊帶」，企業用人需求倍增。勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心於今（11）日在棒棒積木飯店舉辦「2026 智慧薪城 幸福嘉乘」大型徵才活動，現場集結 25 家優質企業、釋出 932 個職缺，其中逾 8 成為在地職位，更有近五成薪資達 4 萬元以上。

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雲嘉南分署技正楊慶元表示，本次活動為嘉義地區年度最大規模徵才，產業涵蓋科技、傳統製造及住宿餐飲等。現場高薪職缺亮眼，如勤誠興業工程師月薪 4 萬起、聯亞科技電力維修工程師最高 5 萬，醫療器材大廠大瓏企業更祭出 6 萬元高薪網羅製程與設備工程師，吸引大批求職者到場。

為落實 ESG 永續發展，活動全面採用「台灣就業通」系統進行無紙化媒合，大幅提升面試效率。此外，現場首創「外國人才一站式服務」，結合移民署與直聘中心，提供新住民與移工多語通譯及權益諮詢，協助其在「嘉」穩定就業。

活動現場亦規劃 VR 沉浸式體驗、AI 智慧模擬面試與職涯牌卡諮詢，並邀請專家解析半導體產業趨勢。多位地方首長與產業領袖皆蒞臨見證，現場除專業媒合外，更有 DIY 手作、職訓展示及面試抽家電等活動，成功為嘉義產業發展注入新動力。