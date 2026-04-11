新港媽祖文化推廣活動　第五屆「藝窺新境」畫展頒獎典禮登場

▲▼ 第五屆新港媽祖心·藝術國際情「藝窺新境」畫展頒獎典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為深耕在地藝術教育、弘揚媽祖文化，新港奉天宮於今日上午在廟宇二樓展覽區舉行第五屆「藝窺新境」繪畫徵圖畫展頒獎典禮。本屆活動規模再創新高，吸引嘉義縣市、雲林、彰化及台南等中南部五縣市學童參與，徵件數突破 700 件，現場佳賓雲集，共同見證孩子們筆下的創意與虔誠。

本活動由新港奉天宮主辦、新港國小承辦。今日典禮上，奉天宮董事長何達煌賢伉儷率領董監事出席，立法委員陳冠廷、嘉義縣議員黃啟豪、林秀琴、陳文忠及多位地方政要均蒞臨共襄盛舉。何達煌董事長表示，新港身為「藝術之鄉」，期盼透過競賽將在地文化底蘊向外推廣，鼓勵學童在藝術道路上持續發光。

新港國小校長顏金郎感佩奉天宮長期對藝文教育的支持，他特別指出，今年為配合媽祖聖誕及大甲媽祖遶境，特別提前舉辦畫展，讓各地香客在朝聖之餘，也能透過孩子們的平面設計與國畫作品，看見新港的信仰美學。

本次展覽不僅展現學童成熟的技法，更融入對生活環境的細膩觀察。得獎作品即日起於奉天宮二樓展出至 115 年 6 月 3 日。主辦單位誠摯邀請大眾蒞臨，感受這場信仰與藝術交織的視覺盛宴。