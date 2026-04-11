丹娜絲颱風毀屋頂　64年歷史中埔天主堂逆境重建展韌性

▲▼ 跨越風災重生！嘉義中埔天主堂今啟用 中華聖母首度巡行傳愛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

歷經風災重創，嘉義中埔天主堂展現信仰的韌性！嘉義教區於今（11）日盛大舉行「中埔天主堂災後重建啟用感恩系列活動」。由教區浦英雄主教親臨主持，現場匯聚雲嘉地區四百多位教友，更有地方社團在聖堂草坪舉辦慶祝市集，呈現宗教交談與社區共融的典範。

今日活動由「耶穌君王」與「中華聖母」態像巡行揭開序幕，這是中埔堂開教 64 年來，首度走出聖堂的大型遊行。遊行隊伍深入中埔市街，將平安與救恩的好消息分享給在地店家與民眾，象徵天主教會與地方情感的深度連結。

回顧歷史，中埔天主堂對地方貢獻良多。1963年，聖言會陳錫洵神父募資興建簡易自來水廠及過水橋，解決居民缺水與渡溪風險。浦英雄主教感念表示，教會早期提供民生用水，如今則透過重建後的聖堂，繼續提供生命的「心靈活水」。

2025年丹娜絲颱風重創中埔，聖堂屋頂全毀，但在丁聲華神父、鐘嘉順會長及教區努力下，聖堂已全面恢復運作。今日彌撒中，主教特別頒發感謝狀予中埔村長游淑貞及多位教友，感謝其對堂區重啟的付出。現在的中埔堂透過讀經班、兒童道理班及社區足療活動，已成功轉型為充滿活力的社區中心，將信仰與服務持續傳承。