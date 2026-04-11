6高中猴開車夜遊車毀人傷！最高挨罰7萬8　還害同學媽吊牌3月

▲6名高中學生開車衝139縣道撞斷電桿4人傷。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139線昨（11）日深夜發生一起驚悚車禍，6名來自台中的未成年高中生，開車行經芬園鄉大彰路二段一處彎道時，突然失控猛撞電線桿，還波及一旁民宅，造成車上4人受傷送醫。警方調查後發現，這輛車竟是17歲陳姓學生偷開母親的車，再交給16歲周姓友人駕駛，現在不只車子撞爛，兩人還將面臨最高超過6萬元的罰款，代價相當慘痛。

這起意外發生在10日深夜11點多，現場位於彰化縣芬園鄉大彰路二段附近。從曝光的監視器畫面可以看到，當時這輛轎車明顯超速，過彎時，車輛甩尾失控撞上路旁電線桿，車頭嚴重毀損。

車上6人全是來自台中西屯的未成年高中生，其中4人受傷送醫，包括15歲陳姓學生左手臂骨折、16歲杜姓學生頭部撕裂傷與右手臂骨折，另外兩名16歲賴姓及陳姓學生則分別受到臀部疼痛、臉部及肢體撕裂傷。所幸送醫後意識皆清楚，而開車的周姓學生與車主的兒子陳姓學生則沒有受傷。

據了解，這群學生當晚先到南投「新月天空」看夜景，回程途中疑似在路上遇到重機，雙方發生挑釁、競速，才會釀禍。事發後一行人嚇到不敢跟家人說，但警方介入調查後，全案還是曝光。

彰化警方表示，根據道路交通管理處罰條例，未成年無照駕駛可處3萬6000元至6萬元罰鍰，車主也要負連帶責任，開罰金額相同，並吊扣牌照3個月。因此，開車的周姓學生將被開罰3萬6000元至6萬元；而車主、也就是陳姓學生的母親，同樣面臨3萬6000元至6萬元罰款，還要吊扣車牌3個月。此外，車上6人明顯超載，警方將對駕駛周生再開罰3000元至1萬8000元。

警方表示，這起車禍究竟是單純過彎不慎，還是涉及危險競速，仍有待進一步釐清。但無論如何，未成年無照駕駛、超載又受傷，不僅車子撞爛還要面對高額罰單，再次呼籲家長切勿讓未成年子女無照上路。