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會見鄭麗文　北京市委書記：京台交往不斷深入

▲▼國民黨主席鄭麗文在北京飯店會見北京市委書記尹力。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文會見尹力。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／北京報導

國民黨主席鄭麗文今（11）日午間與中共中央政治局委員、北京市委書記尹力舉行會見。尹力表示，北京是一座傳統與現代融合且富有活力的超大型城市，京台交往近年來不斷深入，在文化、教育、科技、青年等方面比較活躍。

會見地點為北京飯店，國民黨出席人員還有副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑等23人；陸方陪同出席人員有北京市委常委、秘書長趙磊，北京市委常委馬駿，北京市委副秘書長、辦公廳主任、研究室主任朱柏成，北京市委副秘書長、宣傳部分管日常工作的副部長趙衛東，北京市台辦主任霍光峰，中宣部新聞局副局長史少春，中共中央台辦、國台辦聯絡局副局長凌子章。

尹力於開場講話中表示，兩岸同胞同為中華民族，我們有著悠久的歷史、燦爛的文明，近代也遭受了外敵的入侵、國土的割讓，當時以孫中山先生為代表的革命先驅、文人志士，為救國救民、振興中華奮起抗爭。

尹力接著說，國共兩黨為此誕生，兩黨為民族大義兩次合作，今年是孫中山先生誕辰160周年，對中山先生最好的紀念就是繼承他的精神，為中華民族的振興、國家的統一而繼續奮鬥。

尹力提到，北京是政治、文化、國際交往、科技創新中心，也是一座傳統與現代融合且富有活力的超大型城市，京台交往近年來不斷深入，在文化、教育、科技、青年等方面比較活躍，目前每年都舉辦海峽兩岸中華文化峰會、京台科技論壇、兩岸青年峰會等重要活動。

尹力最後說，京台科技論壇已經連續舉行28次，北京對於台胞的投資興業、學習生活有系列的便利政策和措施，支持台企台胞在京展業發展。此外，北京也在台灣連續多年舉辦北京－高雄特色遊等文化活動。

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