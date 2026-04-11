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日外交藍皮書炒作台海、對華關係降級　陸學者：兩面手法短視近利

▲▼ 日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲ 日本首相高市早苗內閣團隊，持續採取對華消極政策。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日本外務省昨10日於內閣會議匯報2026年版《外交藍皮書》（以下簡稱藍皮書），其中針對中國的定位從過往的「最重要的雙邊關係（之一）」調整為「重要鄰國」，此舉被視為日方主動調低雙邊關係定位的強烈訊號。日本共同社與《日本經濟新聞》指出，這反映出首相高市早苗因發表「台灣有事」等挑釁言論，導致日中關係急轉直下。對此，中國外交部發言人毛寧回擊，當前局面的根源在於高市早苗發表涉台謬論、損害政治基礎，強烈敦促日方反思糾錯。學者分析，日本在藍皮書中展現出的兩面手法與「以鄰為壑」的外交取向，恐將進一步壓縮中日合作空間，加劇日本自身面臨的安全困境。

外交部發言人毛寧今日針對日本政府發布《外交藍皮書》調降對華關係描述一事作出回應。毛寧指出，中日關係當前局面的根源在於日本首相高市早苗發表涉台謬論，此舉背信棄義並損害兩國關係政治基礎。中方敦促日方恪守中日四個政治文件，以實際行動維護雙邊關係。

《外交藍皮書》由日本外務省每年發佈，用以闡述日本外交政策及對國際形勢的認知。本次內容原則上以2025年1月至12月發生的事件為主要涵蓋範圍，今年還提及伊朗局勢。《日本經濟新聞》昨10日報導稱，本次藍皮書對當前國際形勢表述「曾被稱為『後冷戰時代』的相對穩定時期已然終結」，並將當前局勢定位為「重大歷史變革期」。

日媒《共同社》10日稱，新版藍皮書，關於中國的表述從2025年版的「最重要雙邊關係（之一）」降級為「重要鄰國」。藍皮書將此舉歸因於中國，稱自去年11月以來，「中方對日本加強了單方面指責和脅迫性舉措」。關於所謂「中國採取脅迫性舉措」的具體例子，並列舉雷達照射及兩用物項出口管制等案例作為論據。

中方早已多次駁斥相關指控。中國外交部重申，日本戰鬥機頻繁抵近偵察才是最大安全風險；商務部則明確表示，禁止兩用物項向日本軍事用戶出口，是因日本領導人公然暗示武力介入台海、干涉中國內政的必要反制。

另外，藍皮書一方面聲稱將「堅持與中國全面推進戰略互惠關係」，展現對對話開放的姿態；另一方面卻將「台灣海峽緊張局勢」列為嚴重關切事項，持續炒作安全威脅。

日媒評論指出，藍皮書的語氣變化直接對應了高市內閣在國會中有關「台灣有事」的強硬答辯，這種官方姿態與民間期待似乎存在落差。不少日本網民表示支持，也有許多人在社群平台表示，「遠親不如近鄰」，對華關係惡化對日本毫無益處，更有人直言若高市不辭職，日本經濟難以好轉。

《環球時報》報導指出，中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇分析，日北這種表述上的調整不是「外交降級」，是調低雙邊關係定位，反映本屆日本政府消極的對華政策姿態。

項昊宇強調，無論措辭怎麼改，高市早苗政府的對華基本認知和政策依然表現出明顯的兩面性，一邊秉持對抗性政策思維，試圖通過抹黑中國將其涉華錯誤表述正當化，一邊表現出短視功利色彩，試圖通過擺出姿態穩定雙邊關係，並謀取國際輿論同情支持。

「這表明日方仍未放棄介入台海事務的企圖，與其鼓譟的所謂『台灣有事就是日本有事』的謬論一脈相承。」項昊宇稱，這也暴露出日本在經濟依賴與安全焦慮之間的兩難困境，既想通過強硬姿態迎合國內右翼保守勢力，又不願完全割裂與中國的經濟聯繫，因此保留「戰略互惠關係」的空洞表述作為緩衝。

項昊宇稱，日方這種缺乏反思、毫無誠意的表現，只會進一步破壞中日之間的基本互信，壓縮對話合作空間，而對地區局勢來說，日本這種以鄰為壑的外交取向，也會破壞亞太地區的和平穩定，最終加劇日本面臨的安全困境，損害日本自身的長遠利益。

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