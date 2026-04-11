JR Pass票價10月調漲！　官方曝「1通路」免多掏錢

▲關西機場JR售票處。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

計畫去日本旅遊的民眾要注意了！JR集團近日正式宣布，深受外國觀光客喜愛的「日本鐵路通票」（JR Pass）將迎來睽違3年的再度調漲，漲幅約在5%至6%之間，並預計自2026年10月1日起正式實施。不過，JR集團也特別留了一道「省錢後路」，只要透過官方網站購買，暫時還能維持原價。

JR Pass於10/1起全面調漲 最高貴7000日圓

根據JR集團公布的最新價格表，自2026年10月1日起，無論是普通車廂或是綠色車廂（頭等車廂），成人與兒童票價將全面上修。

為什麼又漲？ JR集團揭兩大主因

JR Pass曾在2023年10月經歷過一次幅度高達70%的「暴漲」，讓許多旅日達人直呼吃不消。

而這次睽違3年的微調，JR集團表示主要有兩個原因：第一是反映這段期間內，JR旗下部分鐵道公司已陸續調整運費；第二則是針對海外指定銷售據點（如旅行社代理商）的成本進行價格修正。

官方平台「暫不漲價」結束日期未定

雖然海外代售點全面喊漲，但JR集團表示，為了鼓勵旅客多加利用官方數位服務，專用網站「JAPAN RAIL PASS Reservation」的網路販售價格將暫時維持現狀，不會隨之調漲。

透過官方平台購買，不僅能省下這幾千日圓的價差，還能享受免去車站窗口排隊、直接在網上自行預訂指定席（劃位）的便利性。不過，這項「價格凍結」的優惠並非永久，JR集團強調結束時間尚未確定，一旦決定後會另行公告。

購買限制不變 部分新幹線仍須加價

儘管票價變動，但JR Pass的使用規則並無改變。該票券僅限以「短期簽證」身分入境的非日本籍旅客購買，可無限次搭乘JR集團旗下6家公司的多數列車。

需要注意的是，若要搭乘東海道、山陽與九州新幹線中速度最快的「希望號」（Nozomi）與「瑞穗號」（Mizuho），持票者仍須額外支付附加費用。

此外，無論是購買管道或使用方式，皆與現行規定一致，建議規劃2026年國慶連假或秋季賞楓行程的民眾，務必將票價變動納入預算考量。