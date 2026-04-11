和平框架遭陸委會批「統一框架」　鄭麗文：放輕鬆！別緊張

▲國民黨主席鄭麗文走訪北京中關村參觀。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

兩岸政壇矚目的「鄭習會」昨日結束，國民黨主席鄭麗文今（11日）上午赴北京中關村國際展示中心參觀科技成果。被問到拋出的兩岸和平制度化，遭陸委會質疑是「統一框架、是一國兩制」，揚言將採必要作為。鄭回應，「叫他們放輕鬆！不要這麼緊張。」至於鄭習會後陸方是否推惠台政策？她則賣關子，「大家就跟我一樣拭目以待」。

鄭麗文今日上午參觀中關村，在鄭習會後，鄭的衣著有別於前幾天西裝筆挺，今日換上牛仔褲跟針織上衣，看起來輕鬆許多。鄭麗文表示，去英國劍橋念書時，微軟正好在劍橋大學大規模投資，當時微軟老闆說，那是因為「當時全世界最聰明的大腦」都在劍橋，今天把這句話送給海淀區中關村，全世界最聰明的大腦聚集在這。

鄭麗文說，當國民黨主席後，每天都在想台灣怎麼辦，台灣過去曾有傲視全球的護國神山，但下個護國神山在哪？「我今天看到答案了。」

鄭麗文表示，今年是通用AI元年，要讓產業將創新、科技結合，讓大陸快速超越中等收入陷阱，也讓台灣產業全面升級，兩岸強強聯手，解決兩岸面臨的問題，解決人類的問題，造福全人類。她也透露，國民黨智庫將舉辦類似論壇。

另外，鄭麗文在園區參訪時看見無人駕駛及科技手臂，都讓她驚呼連連，拿到機械手紀念品時，還說要送給老公，「我先生是左撇子！」