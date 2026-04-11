李多慧來台「IG粉絲破200萬」　網揭2大吸粉原因：紅不是沒道理

▲李多慧來台後圈粉無數。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台灣發展之後，人氣一直很高，不只代言、廣告一個接一個，IG帳號的粉絲也持續往上，目前已累積逾200萬位粉絲。就有網友不禁好奇，李多慧身上，究竟有什麼特別的魅力呢？貼文曝光後，引起網友討論。

李多慧IG粉絲破200萬

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這名網友在PTT的Gossiping板上，以「李多慧有什麼特別魅力」為標題發文，提到現在有越來越多韓籍啦啦隊來台，但李多慧的代言仍然接不完，且來台灣幾年，IG的粉絲數已經破200萬，李多慧到底有什麼特別的魅力呢？

網友點出李多慧圈粉2主因

貼文曝光後，許多網友都認為是因為李多慧很有親和力、認真學中文，「漂亮、大方、親民，情緒價值給好久欸」、「至少表面上很親和+配合度高」、「人氣這麼高，高親和力+真的很會」、「親民吧，即便是演的也是敬業」、「耐看、沒殺傷力，親和力又滿滿」、「親民、不做作、學中文、跳舞有實力」、「親民啊，認真學中文」、「認真學中文就贏了」、「韓國人會說中文就贏不知道多少」、「她中文學很快，算裡面最認真的吧，而且她對粉絲還不錯，有時候還會請客」。

也有網友表示，「身材有特色，笑起來也好看。然後她很會」、「認真+不會耍大牌」、「因為她真誠、毫不虛假，這人格魅力超吸粉」、「情緒價值給滿就贏很多了」、「很認真，不得不佩服」、「還有她公益捐款」、「認真經營啊，我討厭韓國人的，也覺得她夠認真，紅不是沒道理」、「來打工跟深耕的差別」。