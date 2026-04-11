一堆人還是愛用！他怒LINE照片過期「打不開氣死人」　網靠1招救回

▲LINE照片過期無法下載，令不少網友直呼不方便。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，LINE照片因超過保存期限而失效，等到要回頭找圖時，只剩驚嘆號或讀取失敗畫面，讓他氣炸抱怨設計超不方便。貼文曝光後，底下吸引萬人共鳴，「明明有縮圖但不讓你看」、「佔一堆容量結果不能讀取檔案跟照片」；有網友分享補救神招，長按滑動方式把已過期照片截圖即可。

一名網友在Threads抱怨，許多人習慣用LINE互傳生活照、工作截圖或重要資訊，結果時間一久，照片卻可能因為超過保存期限而失效。等到真的有需要回頭找圖時，只剩下驚嘆號或讀取失敗的提示，讓人看了瞬間火大，原PO直呼這種設計真的非常不方便。

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底下引來萬人熱議，「佔一堆容量結果不能讀取檔案跟照片，這程式就是個笑話」、「還有收回訊息還硬要顯示」、「老人家只會用LINE，再難用也得用」、「明明有縮圖但不讓你看」、「真的不懂照片到底要過期什麼」、「收回還變成一小時內」。

不少人早已跳槽使用別的通訊軟體，「Discord大勝」、「WhatsApp也很好用，雖說沒什麼貼圖可用，但可以找一堆好笑GIF圖來輔助對話」、「愛用DC、TG、WhatsApp」、「台灣人被LINE綁死，每家都可以修改訊息就LINE不行，iMessage好用一百倍，但身邊的人都不用」、「DC贏爛，我五年前的訊息都看得到」。

LINE舊照打不開氣死人 神人教長按滑動截圖法



事實上，網友教學1方法，就能輕鬆存取已過期的照片，只是尺寸會比原圖小，解析度也會比較差，「點進去有一瞬間有清晰的圖，我都會趁那瞬間截圖」、「長按滑動截圖就能得到比較清晰的照片」。（參考下方做法）

▼按壓過期圖片，滑動一下再截圖就成功了。（圖／記者劉維榛攝）