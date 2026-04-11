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大陸 大陸焦點 特派現場

陸3月赴日航班「砍半」53條航線全取消　東南亞航線增長130%。

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

▲中國大砍赴日航班，關西機場夏秋航季預計減7成。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

往年櫻花盛開的3月通常是中日航線最繁忙的季節，今年卻意外迎來「倒春寒」。根據大陸航班管家最新數據統計，今年3月共有53條中日航線取消全部航班，中國大陸赴日航班的取消率高達49.6%，幾乎每2班機就有1班無法成行。市場分析指出，此波航線大面積停飛的主因在於兩國外交關係持續緊張，地緣政治爭議導致民間赴日旅遊需求大幅萎縮。赴日航線冰封，東南亞航線已恢復至2019年同期的130%。

綜合陸媒報導，數據顯示，進入3月以來，中日航線的取消規模進一步擴大。整個月中國大陸赴日航班共計2691個班次被取消，取消率較2月再增1.1個百分點。國航、東航、南航等大型航空業者紛紛採取減班或停飛措施，直接反映了市場需求的崩跌。

日本觀光局（JNTO）的數據也應證了這股寒意。今年2月中國內地訪日遊客僅39.64萬人次，同比驟減45.2%，且已連續三個月呈現下滑態勢。儘管日本2月入境總人數創下歷史新高，但在這波全球訪日潮中，中國內地遊客顯然集體缺席。

兩國政治氛圍的冷淡是航線停飛的核心原因。自2025年底以來，地緣政治摩擦引發民間顯著的降溫潮，導致赴日旅遊意願降至冰點。日本關西機場執行董事坦言，中國航班在夏秋航季（3月29日至10月24日）預計將比去年同期減少7成，短期內完全看不到改善的希望。

與赴日航線的「寒潮」截然不同，中國飛往東南亞的航路卻呈現噴發式成長。2月飛往馬來西亞、新加坡、越南等地的航班恢復率已達130%，不僅遠超疫情前水平，更填補了日本市場留下的缺口。

航空專家預測，若兩國政治關係未能有效回暖，當前大規模取消航班的態勢恐將延續至今年第二、三季。對於即將到來的「五一」黃金周，旅遊業的佈局已發生深刻轉變，東南亞市場將成為中國出境遊的首選，中日航運的寒冬恐怕還會持續相當長的一段時間。

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