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最強應援團！白沙屯媽祖香燈腳破紀錄　便當、香菜咖啡免費領

▲白沙屯媽祖繞境，彰化香菜咖啡與甲安埔白沙屯聯誼會聯合設點心站。（圖／莊浚勝提供）

▲白沙屯媽祖繞境，彰化香菜咖啡與甲安埔白沙屯聯誼會聯合設點心站。（圖／翻攝自偑巷咖啡）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖將於明（12）日深夜起轎，預計13日抵達彰化。今年報名人數高達46萬3588人，創下歷史新高，預估將有百萬香燈腳跟隨。為了體恤長途跋涉的信徒，知名「香菜咖啡」業者與甲安埔白沙屯聯誼會等多家業者聯合在大甲中山路一段1327號旁空地設置點心站，將從13日上午10點起，免費提供臭豆腐、香菜咖啡、現炸魷魚、上萬個便當與飲料等，要讓香燈腳們補充體力、繼續前行。

▲白沙屯媽祖繞境，彰化香菜咖啡與甲安埔白沙屯聯誼會聯合設點心站。（圖／莊浚勝提供）

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▲白沙屯媽祖繞境，彰化香菜咖啡與甲安埔白沙屯聯誼會聯合設點心站。（圖／莊浚勝提供）

今年白沙屯媽祖進香活動熱烈展開，報名人數突破46萬人，沿路將湧入百萬人潮。為了迎接這群虔誠的香燈腳，甲安埔白沙屯媽祖協會聯合多家業者，包括偑巷咖啡、南洋肉骨茶、台南滷肉飯、花月忍者魷魚、新台祺之家及三泰電器行等等多家業者，共同在大甲中山路一段1327號旁空地設立愛心補給站。

彰化「香菜魔人」、偑巷咖啡店長莊浚勝。他因受到白沙屯媽祖庇佑，在彰化北斗鎮成功開發出全球獨一無二的「香菜咖啡」，不僅獨領風騷，更成為電視美食節目爭相報導的焦點。莊浚勝家中也供奉白沙屯媽祖分靈，多年來一定跟隨媽祖進香隊伍沿途發送香菜咖啡。今年他預計送出6000杯，要讓更多香燈腳品嚐這款獨特風味。

▲白沙屯媽祖繞境，彰化香菜咖啡與甲安埔白沙屯聯誼會聯合設點心站。（圖／莊浚勝提供）

▲白沙屯媽祖繞境，彰化香菜咖啡準備香菜咖啡要讓香燈腳飲用。（資料圖／翻攝自偑巷咖啡）

莊浚勝與甲安埔白沙屯聯誼會這次攜手，總共準備了1萬個便當、大量飲料，搭配阿吉臭豆腐、現炸魷魚餐車等美食，從13日上午10點起免費供應，要讓香燈腳們吃飽喝足再上路。

▲白沙屯媽祖繞境，彰化香菜咖啡與甲安埔白沙屯聯誼會聯合設點心站。（圖／莊浚勝提供）

▲白沙屯媽祖繞境，彰化香菜咖啡與甲安埔白沙屯聯誼會聯合設點心站。（圖／莊浚勝提供）

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