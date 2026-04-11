三寶畫面曝！台南夫妻車停路中看花柱　11秒後鬼切直奔店家釀追撞

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市南區國民路10日上午10時許發生一起車禍，夫妻檔騎車到一半突然停在路中間，看向一旁騎樓內販賣的告別式花柱，專心看了11秒後右切打算前往該店，結果後方騎士閃避不及，當場撞上慘摔在地，而荒唐的瞬間也曝光！

▲台南夫妻檔停在路中看花柱，突然鬼切右轉造成後方機車追撞。（圖／里長許智雄授權）



畫面中可以看見，丈夫騎著三輪機車搭載妻子，行經台南殯儀館附近一間販賣告別式花柱、罐頭塔的店家時，緩緩停下，2個人就這樣停在原地，專心的看著右方，絲毫沒意識到他們人還在車道上。

期間2人時不時出手比劃，看似討論了些什麼，約11秒之後便直接右切前往店家，卻未注意到後方有輛機車，導致騎士閃避不及直直撞上，發出慘叫聲摔倒在地，整個過程相當荒唐。

台南市南區大忠里里長許智雄將這段畫面PO到臉書後，網友紛紛留言表示「停那麼久就是為了等待那一霎那的相聚，緣份啊！」、「抵擋不住的緣份」、「暈了又是移動神主牌」、「只能說駕照是用兩支雞腿換來的、連看後面有否來車都不看~~」

台南警方說明，經查本案發生在10日上午10時許，騎士搭載妻子行經國民路，因觀看路旁店家的花柱而在路中停等，後欲右轉進入該店家，打算下訂花柱，適遇後方另一女騎士行經該處與其發生碰撞，造成2人受傷、未送醫，相關肇事原因尚待警方調查。警方呼籲駕駛人行駛於道路應遵守交通規則，注意周邊交通狀況，以確保用路安全。警方呼籲駕駛人行駛於道路應遵守交通規則，注意周邊交通狀況，以確保用路安全。