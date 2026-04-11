開幕湧10萬人漢神洲際狀況多！廁所故障、APP當機　民眾超不爽

▲漢神洲際開幕首日湧入近10萬人，但民眾抗議，包括廁所在內許多地方出問題惹民怨。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中最新地標、漢神洲際購物廣場昨(10)日盛大開幕，業者粗估，單日湧進將近10萬人次。但開幕首日就傳出不少問題，包括廁所門無法關門上鎖、無法沖水、APP大當機等情況。對此，漢神洲際回應，昨日閉店後已經全面檢討改進。

漢神洲際購物廣場昨12點30分開幕，但開幕前館外就聚集大批消費者排隊等著入場朝聖，周邊交通也一度混亂；開幕時間一到，消費者瞬間湧入，也讓業者不得不緊急啟動管制措施，限制民眾搭乘手扶梯上、下樓。

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▲漢神洲際成為台中最新地標。（圖／資料照片）



記者實際觀察，開幕日消費者最多聚集在B1美食廣場、日本LOPIA超市以及5樓的各家餐廳。但有不少消費者抱怨，廁所水流不足，無法沖水；甚至有民眾投訴，廁所無法關門上鎖，只好跑到兒童廁所，抱怨廁所根本沒驗收就開放使用；另外還傳出APP大當機等問題。

事實上，昨天到開幕前半小時，漢神不少櫃位、區域都還在做最後收整，但為趕昨日良辰吉時，許多細節都未達完善。對此，漢神洲際表示，粗估昨日單日湧進將近10萬人次，昨天閉店之後就已經全面盤點、檢討，並將所有問題改善。