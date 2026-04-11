偷吃已婚婦女！爸被抓包辯「沒性行為就不算出軌」　律師解答了

▲爸爸稱「沒性行為就不算出軌」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

沒有發生關係，就不算出軌？近日蘇家宏律師在臉書發文分享一起案例，一名女子發現父親外遇，試圖勸退第三者卻遭生父痛罵。面對父親與小三以「沒發生性行為就不算出軌」為由推卸責任，她沉痛的問，身為女兒，能否向小三求償？對此，蘇家宏也解答了。

父外遇辯沒上床！女兒問：能告小三嗎

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這名女子在大二那年，駭入父親的通訊軟體帳號，發現對方和有錢有閒的已婚婦女發生婚外情，她試圖私下勸退第三者，以保護母親，但卻遭爸爸責怪侵犯隱私。至親的背叛讓女子崩潰，也喪失了愛人的能力，更窒息的是，她在幾年後發現，父親依然和該女聯繫，且兩人皆以「沒有發生性行為就不算出軌」為由推卸責任，這就讓她想知道身為精神受到創傷的女兒，能向第三者提告求償嗎？

沒發生關係也可能侵害配偶權，但只有配偶能提告

蘇家宏表示，即便通姦已除罪化，但在民事上，只要有超越交友界線的親密言行，包含牽手、充滿感情的擁抱、曖昧訊息，就算沒發生性行為，仍可能構成侵害配偶權。不過他強調，提告求償的權利專屬於「配偶」，女兒並非婚姻關係的當事人，除非第三者對其有妨害名譽或恐嚇等直接行為，否則在法律上，無法因不滿就代替母親向小三提告。

駭入手機蒐證恐觸法

針對女子駭入父親通訊軟體蒐證，蘇家宏提醒，此舉涉犯妨害秘密罪，所以別為他人過錯，讓自己暴露於法律風險中，而在訴訟舉證上，也必須是對方同意自己查看，或者是公開場合的影像，才是安全且合法的證據。

最後，蘇家宏表示，面對感情，可以透過拉長觀察期、訂婚，甚至討論並簽署「婚前協議」，把彼此的底線、財務、責任說清楚，法律是保護自己的最後一道防線，清楚底線在哪裡，保障就在哪裡，也不必在感情中委曲求全。