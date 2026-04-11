女王晚年心碎！防哈利、梅根偷錄音賣Netflix　還替安德魯付和解金

▲女王生前非常擔心與哈利、梅根進行面對面會談或通話，深怕對話內容會被祕密錄音。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

英國已故女王伊莉莎白二世晚年生活似乎並不平靜。根據最新王室傳記爆料，女王在生命最後幾年飽受「薩塞克斯公爵夫婦」哈利與梅根的困擾，甚至因為擔心私下談話被錄音變賣給Netflix，不得不找人監聽孫子的通話。此外，還傳出女王私下借給次子安德魯王子高達1200萬英鎊的和解金，至今一毛未還。

防哈利梅根錄音變賣 Netflix 女王通話得找人「陪同」

根據女王資深傳記作家維克斯（Hugo Vickers）在新書《伊莉莎白二世：私人史》（Queen Elizabeth II: A Personal History）中的說法，哈利（Harry）與梅根（Meghan）在女王晚年所造成的痛苦「再怎麼強調都不為過」。由於兩人頻頻在媒體上爆料王室私生活，導致女王對他們的信任完全破裂。

維克斯透露，女王生前非常擔心與這對夫婦進行面對面會談或通話，深怕對話內容會被祕密錄音，並成為Netflix紀錄片的素材。為了防範被「帶耳麥」或「裝竊聽器」，女王在與哈利通話時，甚至會要求陪侍女官全程留在身邊。

扛下安德魯5億性侵和解金 至今一毛未還

除了孫輩的背叛，女王還得替次子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）收拾殘局。

報導指出，安德魯為了避免與性販運受害者朱弗里（Virginia Giuffre）對簿公堂，向女王、菲立普親王遺產基金及哥哥查爾斯借了1200萬英鎊（約台幣5億元）支付庭外和解金，好讓醜聞在2022年白金禧慶典前落幕。

▲已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案再掀醜聞風暴，英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光。（圖／路透））



據消息人士透露，雖然這筆錢買到了受害者的沉默，但安德魯至今一毛錢都沒還。他原計畫賣掉位於瑞士韋爾比耶（Verbier）的豪華滑雪木屋來清償債務，沒想到該房產背負沉重貸款，最終根本沒賺到錢。

指控他的朱弗里已於去年4月傳出自殺身亡，安德魯則被剝奪頭銜並趕出皇家莊園（Royal Lodge）。

嫌梅根婚紗太白、亂取名 女王曾親自教訓梅根

傳記中也揭露了女王對梅根的多種不滿，包括認為梅根當年的婚紗顏色白得過頭、肩膀設計笨重。更令王室成員感冒的是，哈利夫婦決定將女兒取名為女王的私密小名「莉莉貝」（Lilibet），此舉被視為極度缺乏考量且厚顏無恥。

女王甚至曾為了梅根對園丁無禮而動怒。當園丁向女王抱怨梅根態度傲慢時，女王竟親自開車前往浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），當面訓誡梅根不該對員工沒禮貌。

對於哈利選擇退位，女王也曾心寒地對親信感嘆，「哈利選擇退出，是為了什麼？為了去當阿奇（Archie）的全職奶爸嗎？」種種內幕顯示，這位傳奇君主的晚年，確實因為家族紛亂而心力交瘁。