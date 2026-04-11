「鄭習會」後《新華社》評論：最大誠意努力推動維護兩岸和平發展

▲睽違10年國共領導人再次會見交流，習近平指出，「對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義」。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

中共中央總書記習近平與國民黨主席鄭麗文昨10日完成睽違10年的國共領導人會面，官媒《新華社》今11日發表評論文章，為未來兩岸關係發展定調。評論指出，「鄭習會」在春暖花開之際舉行，對兩黨及兩岸關係具有重要歷史意義，並重申習近平提出的「4點意見」是兩岸關係和平發展的明確指引。文章特別強調「家和萬事興」，也釋出民生經貿善意，表態歡迎台灣農漁產品與優質商品進入大陸市場。除了對「台獨」發出強硬警告外，大陸方面也會盡最大誠意與努力推動維護兩岸關係和平發展。

《新華社》今11日發出標題「為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興」的評論。首先指出，春暖花開的美好時節，兩岸關係迎來又一個重要時刻。中共中央總書記習近平10日在北京會見中國國民黨主席鄭麗文時指出，國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。

評論稱，習近平召兩岸同胞攜手為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，為兩岸關係和平發展指明了方向。兩岸同胞同根同源，是休戚與共的命運共同體。中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史。國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷，是中華民族的共同信念。只要兩岸同胞共同傳承中華文化，堅定對祖國的認同，以做堂堂正正的中國人為榮，就一定可以共創綿長福祉。

評論表示「家和萬事興。只要是有利於兩岸關係和平發展的主張我們都歡迎，只要是有利於兩岸關係和平發展的事我們都會盡力去做。」大陸方面始終以最大誠意、盡最大努力推動和維護兩岸關係和平發展，飽含對台灣同胞的善意。

評論強調，兩岸同胞都是中國人、是一家人，沒有人比我們更希望家園安寧、家人幸福。「台獨」是破壞台海和平的罪魁禍首，我們決不姑息、決不容忍。堅持「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂，才能維護台海和平穩定。兩岸同胞要共同致力維護兩岸關係和平發展，全力守護好、建設好我們的共同家園。

「歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。」習近平總書記語重心長，指出發展兩岸關係的目標，是讓兩岸同胞過上更美好的生活。

評論接著指出，多年來，祖國大陸始終敞開懷抱，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇與成果，兩岸交流融合的廣度與深度不斷拓展，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來更多實實在在的好處。歡迎更多台灣同胞踴躍投身兩岸各領域交流合作、融合發展，兩岸同胞共同奮鬥、共享機遇，不斷增進親情福祉。

最後，評論指出，今年適逢孫中山先生誕辰160週年。習近平強調，振興中華、國家統一是他老人家的畢生追求。今天我們已經成功走出中國式現代化道路，民族復興勢不可擋。台灣發展前途在於強大祖國，利益福祉繫於民族復興。真誠期盼廣大台灣同胞與大陸同胞一道，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。