鄭習會隔天　鄭麗文赴國父衣冠塚行禮、看連戰當年植樹

▲鄭麗文拜謁香山碧雲寺內的國父孫中山塑像。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／北京報導

「鄭習會」在昨（10）日登場，國民黨主席鄭麗文今天在北京繼續參訪行程，上午到北京西郊香山碧雲寺，北京難得讓她進入已不對外開放的國民黨總理、國父孫中山先生衣冠塚，鄭麗文主動提出行禮，另在國父遺著、遺墨前駐留片刻。

鄭麗文今天在北京行程滿檔，上午前往香山碧雲寺、中關村展示中心，並會見北京市委書記尹力，下午將參觀北京故宮。

1925年3月12日，孫中山在北京逝世。他的靈柩於當年4月2日移至香山碧雲寺金剛寶座塔石券門內暫厝。四年後，移靈南下前，遺孀宋慶齡及親屬等在此為孫中山斂服，將更換出的中山先生衣帽封入金剛寶座塔石塔內，並在寺內普明妙覺殿（現紀念堂）設靈堂、舉行靈櫬奉移典禮。

鄭麗文抵達寺內孫中山紀念堂後，先是望了望孫中山漢白玉塑像，後依序進行注目禮、三鞠躬禮，兩旁擺放的花圈緞帶上書寫「總理孫中山先生靈鑒」，落款「中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻」。接著她看了殿中的《孫中山先生致蘇聯遺書》，並在孫中山的蓋棺、遺著、遺墨前觀看和駐留片刻。

▲國父孫中山衣冠塚。（圖／記者陳冠宇攝）

碧雲寺金剛寶座塔內的孫中山衣冠塚，平時已經不對外開放，不過今天為了國民黨訪問團一行而破例。鄭麗文抵達衣冠塚時，主動提出要行禮，副主席張榮恭現場當起司儀，結果他還沒開口，鄭麗文就先開始鞠躬。副主席兼秘書長李乾龍、副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源等也一同行禮。

碧雲寺曾接待辜振甫、郝柏村、江丙坤、吳伯雄、朱立倫等人。2006年4月15日，時任國民黨榮譽主席連戰一行前來瞻拜，題詞「青山有幸伴中山，同志無由忘高志」，並在塔下種植了一棵白皮松以示紀念。

鄭麗文步出衣冠塚後，一行人駐足在院內一棵白皮松樹前，她問一旁的連戰次子、國民黨青年發展委員會主委連勝武「種這棵樹的時候你在嗎？」，連回應「那時候我沒有來」，鄭笑著說「你爸種的」，連表示家裡面還有一張相片。鄭接著感嘆該樹「長挺大的」，旁人則說「當年真的就是個小樹苗」。隨後，鄭麗文與連勝武在樹前合影留念。一個小插曲是，一旁有人鼓勵連勝武上前抱樹拍照，遭文傳會主委尹乃菁連忙制止。

▼鄭麗文和連勝武在連戰2006年手植的白皮松前合影。（圖／記者陳冠宇攝）