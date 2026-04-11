米倉變身科學城！田中兒童節大玩AI　引爆2千人潮

▲彰化田中鎮舉辦兒童節活動人潮擠爆盛況空前。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮為了讓孩子們留下快樂的童年回憶，今（11）日上午在景崧文化教育園區舉辦「綻FUN田中 藝童趣玩樂」活動，不同於往年的兒童節派對，由於今年特別加入「米倉科學節」主題，集結20個互動式科普攤位，從AI人工智慧到機器人操作，讓小朋友一邊玩、一邊動手做，打造親子同樂的學習場域，現場超過2千人參加，盛況空前。

活動從上午9點熱鬧起跑，由歡樂小丑帶領隊伍，從新民國小快樂出發，一路踩街到景崧文化教育園區，將龍江館擠爆，從室內炎生到戶外，內容相當多元，包括大型遊樂設施、幼兒滑步車比賽、創意積木比賽，還有小芙尼家族人偶見面會與小丑氣球秀，宛如一場兒童嘉年華。

田中鎮長蕭淑芬表示，公所辦理兒童節活動已經邁入第4年，今年最特別的是邀請20個科普攤位進駐，希望孩子不用跑大都市，在田中就能學習科學知識，拉近城鄉差距。串聯多所大學、學校與科學博物館，規劃涵蓋物理科學、自然生態與人工智慧等領域，包含AR擴增實境體驗、Vtuber角色互動，以及智慧機器人操作，讓農村孩子也能近距離體驗前沿知識。

▲田中鎮長蕭淑芬說明。

蕭淑芬也指出，鎮公所從社福、文化及教育面努力營造更好的環境，除了推動生育獎勵金第一胎1萬元、第二、三胎各3萬元，更在鎮內修建滑步車公園、米寶親子公園及熊趣米公園等親子空間，讓孩童在地快樂成長。

這次活動以「米倉變成親子遊樂場」為核心概念，呼應田中作為「台灣米倉」的在地特色，將農業場域轉化為遊戲與科學教育的空間。不少攤位採「做中學」設計，完成體驗後還能將作品帶回家。鎮公所歡迎家長把握週末，帶孩子來田中放電、玩科學，共度一整個4月充滿笑聲與驚喜的兒童節！

▲幼兒滑步車比賽吸引許多幼童參加。

▼現場旋轉咖啡杯。