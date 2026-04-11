雙憲哥同台談鄭習會　吳宗憲：能交流就是好事

▲雙吳宗憲同台談鄭習會 。（圖／《飛碟電台飛碟晚餐王淺秋時間》提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳宗憲及綜藝天王吳宗憲昨（10日）一同上媒體人王淺秋節目。針對「鄭習會」，立委吳宗憲表示，根據民調，有8成民眾期待兩岸能夠好好溝通，目標是避免戰爭；藝人吳宗憲則強調，人與人之間見面三分情，用愛可以解決一切，只要能夠交流就是好事。

王淺秋昨日成功讓兩位吳宗憲在節目上相見歡。節目開始前，有粉絲就在YT留言區預言「今天淺秋不用主持了」。果然，兩位吳宗憲惺惺相惜、妙語如珠，讓主持人難以插話。

針對最熱話題「鄭習會」，兩人均表達各自看法。其中，立委吳宗憲指出，根據民調，有8成民眾期待兩岸能夠好好溝通，目標是避免戰爭，他從高中開始念《孫子兵法》，言明「上兵伐謀」，下下策才是兵戎相見。

吳宗憲強調，尊重每個人對大陸的觀點與立場，但是不能騙，如大陸高鐵沒有靠背、廁所沒有門……，政府宣傳台灣經濟是亞洲四小龍之首，薪資中位數卻只有不到4萬元，新加坡是台灣的4倍，這些就是在欺騙人民。

至於藝人吳宗憲則強調人與人之間見面三分情，用愛可以解決一切，只要能夠交流就是好事。吳宗憲指出，自己從1988年起往返兩岸經商，沒有必要相互敵對，他在金門服兵役、哥哥在馬祖當兵，父親則是傘兵，都在台灣這片土地奮鬥，從不做「在北京罵台灣，在台灣痛罵北京」這種事。

立委吳宗憲則期許，能讓兩岸都獲利的政策，就是最好的政策，包括半導體、AI發展等領域，只要兩岸合作，可以吃遍全世界。



