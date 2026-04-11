23歲女ATM前講手機還東張西望　警尾隨跟監逮車手、收水手

▲警方跟監查獲詐騙車手及收水手。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名23歲黃姓女子在ATM前神色緊張且東張西望，並不時拿出手機通話，不尋常的行徑為巡邏員發現後尾隨監控，並跟她來到某公園與馬來西亞籍28歲潘姓男子碰頭交付款項，立即上前盤查，發現兩人是詐騙集團車手及收水手，並查扣贓款9萬餘元，全案依法移請偵辦。

▲查扣贓款9萬餘元。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警於9日15時執行查緝詐騙車手專案期間，發現一名黃姓女子於桃園區中正路某銀行ATM提款時，神色緊張四處張望行為可疑，員警不動聲色在後監控尾隨，發現她來到民權路某公園，與潘姓男子碰頭交付款項，立即上前盤查，當場查獲兩人為詐騙集團車手及收水手，並查扣贓款9萬餘元，黃女辯稱她在找工作，對方告訴她只要在ATM領錢就有薪水可拿，不知已淪為詐騙車手，訊問後全案依法移請偵辦，後續將持續向上溯源追查幕後詐騙集團。

桃園分局王智民分局長呼籲，民眾切勿輕信未經查證之投資或匯款訊息，如遇可疑情形，務必提高警覺，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，共同防制詐騙案件發生。本分局強化佈線查緝能量，展現打擊詐騙決心。今年迄今已查獲詐騙車手70名，成功攔阻詐騙案件共74件，攔阻金額高達新臺幣6,700萬餘元，成效顯著。