高市內閣支持率衝破71.5%！中東油價高漲　民眾憂供應鏈不穩

▲日本首相高市早苗所帶領的內閣依舊維持高支持率。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最新民調顯示，日本高市內閣支持率維持71.5%，雖然較前次微幅下滑0.3個百分點，但整體仍穩定在7成以上的高水準。同時，政黨支持率以自民黨35.5%居冠，遠高於其他政黨。此外，針對高市早苗訪美與川普進行會談的評價、以及是否應派自衛隊赴中東等議題，民眾看法分歧明顯，而石油供應不安情緒則持續升溫，超過7成受訪者感到憂慮。

根據《TBS News》報導，JNN最新世論調查顯示，高市內閣支持率為71.5%，不支持率則為23.7%。從年齡層來看，30至39歲支持率最高達84%，40至49歲為79%，60歲以上則降至63%，呈現年齡愈高支持度略降的趨勢，但整體各世代仍維持高支持水準。性別方面，男性支持率75%，女性為69%，男性略高。

進一步觀察政黨支持度，自民黨以35.5%穩居第一，且在高市政權上台後呈現上升趨勢。相較之下，多數在野政黨支持率皆低於5%，其中國民民主黨為4.7%，在30至39歲族群中則達12%，顯示年輕族群支持略有增加。無黨派族群比例約35.9%，其中高達61%表示支持高市內閣。

在外交議題方面，針對3月20日舉行的日美首腦會談，有49%受訪者表示「評價正面」、28%持負面看法。分析指出，年齡愈高者對會談評價偏負面，女性負面評價比例也較男性高。由於距離會談已有約2週，調查結果可能反映後續討論影響，使評價出現分歧。

至於外界關注的是否該派遣自衛隊至中東（包括荷莫茲海峽周邊任務），調查顯示僅9%的民眾認為應在停戰前派遣，37%支持停戰後派遣，但有45%明確反對派遣，顯示整體社會偏向保守態度。女性反對比例達52%，高於男性的38%。

此外，針對政府石油與能源政策，70%受訪者肯定高市內閣的價格抑制措施，包括釋放儲備與補貼機制。然而，對於未來供應穩定性，卻仍有高達74%民眾表示擔憂，顯示政策信心與風險預期出現落差。政府目前透過基金與預備費投入超過1兆日圓補貼燃油價格，但若維持現行補助水準，預估約2個月資金將見底，後續財源安排成為政策焦點。