朋友一畢業「就不太聯絡」　她求原因！網曝1關鍵：比較能長久

▲原PO擔心自己未來會很孤單。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，自己的交友圈似乎都是階段性的，隨著畢業便會逐漸失去聯繫，導致目前幾乎處於沒有朋友的狀態。她聽聞出社會後，會更難以結交知心好友，讓她相當焦慮，擔憂自己未來會很孤單。貼文曝光後，引起討論。

求學階段朋友漸行漸遠

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這名女網友在Dcard上，以「大家的好朋友都是什麼時期認識的」為標題發文。原PO提到，不知道為什麼，自己的朋友似乎都只是階段性的陪伴。她透露，不管是國小、國中還是高中的朋友，在畢業後幾乎就不太聯絡了，彼此感情逐漸變淡，甚至到了大學階段，也覺得交友十分困難。

憂心一輩子孤單

原PO接著表示，自己目前已經陷入了幾乎沒朋友的狀態。更讓她感到焦慮的是，經常聽聞大家說，出社會後不太可能交到新朋友，所以她實在擔心，害怕自己未來會孤苦伶仃。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是和你一樣的狀況，朋友都階段性，大學每次遇到新的人，就會發現對方把以前的朋友放在更前面的順位，雖然很合理但也感覺有點無力」、「別想太多啦，朋友是階段性的這件事很普遍」、「這很正常，所以你必須要去改變適應每個環境」。還有網友點出關鍵，「有共同興趣的話友情比較能長久」、「正常，換生活圈，沒共同話題就淡了」。