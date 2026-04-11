會議開1個多小時！00後新人「舉手丟1問題」主管愣住　她喊勇

▲新人舉手打斷會議。（示意圖／取自xFrame）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，近期常聽聞「00後整頓職場」的現象，但自己從未遇過。她分享朋友公司的一名年輕新人，在冗長的會議中直接舉手提出1個問題。這個舉動不僅讓全場愣住，也讓原PO覺得「很勇」，不知道大家有碰過「00後整頓職場」？貼文曝光後，引起討論。

聽聞新人大膽行徑！她好奇求分享整頓事蹟

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「遇過最勇的 00 後整頓職場？」為標題發文。原PO提到，現在似乎相當流行「00後整頓職場」的說法，但她坦言，自己在現實生活中其實都沒有遇過，直到最近聽聞朋友分享公司的真實事件，才讓她對這個現象更加好奇，想聽聽其他人遇過的事情。

冗長會議等無結論！新人舉手發問讓主管愣住

原PO接著透露，朋友公司前陣子來了一名2002年出生的新人。某次會議開了一個多小時，結果主管講到一半時，該名新人便突然舉手詢問這場會議的結論是什麼？並說若無結論，是否能先回去工作？此話一出，讓同事們面面相覷，主管也當場愣住，最後只能趕緊總結重點，放大家離開。原PO對此也直呼，這絕對是她聽過最勇的故事。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我們只是選擇當個有邏輯的人，這樣就可以被叫做整頓職場，可見以前的年代有多可悲」、「我雖然不是00後，但我的前公司沒有颱風假，我號召大家一起說我怕死不上班逼公司加錢請我們回來算嗎」、「老實講，我超討厭一堆人不帶方案進來開會，然後瞎耗每個人的時間來討論一件會議沒辦法決定的事情」。

也有網友表示，「居然沒被主管ㄉㄧㄤ」、「這不叫整頓職場，叫白目，真正的整頓職場，是後續開會只講重點，提出方案、找出缺失、修改方案、有效達成」、「他有能力嗎？有能力的才叫整頓，沒能力叫白目」、「感覺有些矯枉過正變單純沒禮貌」。