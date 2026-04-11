川普牽動中東危機！日韓急升級「2+2外交國防」會議　5月首爾登場

▲南韓總統李在明與日本首相高市早苗1月在奈良舉行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在國際局勢急遽升溫、能源安全風險攀升之際，日本與南韓正加速強化安全合作，雙方已著手協調，將外務與國防部門「2+2」會議由局長級提升至次長級，並規劃最快5月初在首爾召開首次會議，針對美國川普政府政策、中東局勢與北韓（朝鮮）核武議題等深化戰略溝通，盼鞏固雙邊乃至美日韓合作基礎。

根據《讀賣新聞》、《韓聯社》，日本與南韓政府已進入最終協調階段，預計最快5月在南韓首爾舉行首場次長級「外交、國防2+2會議」。日方將由外務省事務次官船越健裕與防衛審議官加野幸司出席，韓方亦將派出對等層級官員參與，象徵雙方安全對話機制正式升級。

此次會議的背景，來自今年1月日本首相高市早苗與南韓總統李在明在日本奈良縣舉行的峰會。雙方當時已就「日韓、美日韓安全合作重要性」達成共識，為後續制度化合作奠定基礎。報導指出，雙方希望透過提升會議層級，加強政策協調與決策效率。

在議題設定上，雙方將重點討論包括中國關係、北韓核武發展，以及中東局勢等關鍵安全議題。尤其北韓在俄羅斯支持下加速核武開發，被視為區域重大威脅；同時，日韓與中國關係趨於緊張，也使雙方有必要強化戰略溝通。

值得注意的是，日韓兩國同為美國盟友，在川普政府政策影響下承受壓力。報導提到，川普對伊朗採取強硬措施，甚至引發伊朗實際封鎖荷莫茲海峽，已對日韓能源進口與經濟造成衝擊。在此情況下，日韓希望透過更緊密的外交與防務協調，進一步深化包括對美關係在內等合作。

此外，日本方面也計畫透過新架構，推動自衛隊與南韓軍隊之間的實務合作，例如物資支援與擴大聯合演訓，提升雙方軍事互相操作性，進一步強化安全保障體系。

不過，報導也指出，南韓國內仍存在對日本安全合作的保留聲浪。部分左派勢力基於殖民歷史記憶，以及對中國、北韓關係的考量，對深化與日本的軍事合作保持審慎態度。

但分析認為，南韓李在明政府仍決定推動會議升級，主要是基於當前「國際情勢嚴峻」的危機感，以及近來日韓關係改善的背景。

目前，日本已與美國、英國、印度等9國建立部長級「2+2」會議機制，與越南則採次長級架構。此次對南韓提升層級，被視為日韓安全合作邁向制度化與深化的重要一步，也可能成為鞏固美日韓三邊合作的關鍵支點。