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北韓反對台獨！金正恩見王毅喊「支持一個中國」：重視朝中關係

▲▼中國外交部長王毅出訪平壤，10日獲得北韓最高領導人金正恩接見。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅出訪平壤，10日獲得北韓最高領導人金正恩接見。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（10）日接見訪問平壤的中國外交部長王毅，強調北韓將在「一個中國」原則下支持中國維護國家主權與領土完整，並表態支持中方在台灣問題上的立場。雙方同時針對國際局勢交換意見，並重申深化朝中高層交流與戰略協調的意願，外界關注雙方是否就地區議題進行進一步溝通。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩10日在平壤朝鮮勞動黨中央委員會總部大樓會見王毅時表示，北韓高度重視朝中關係，強調兩國應持續加強各層級往來與接觸，深化相互支持與合作，以因應當前國際地緣政治局勢。他指出，穩定發展朝中關係符合雙方戰略利益，也有助於推動雙邊關係持續向前發展。

金正恩在會中提及，已於去年9月訪中並會晤中國國家主席習近平時，對雙方達成的重要共識持續落實表示肯定，並稱朝中關係已在兩國人民意願下邁向新高度。他同時表示，北韓願以朝鮮勞動黨第9次代表大會所規劃的政策為基礎，與中方進一步強化高層交流與戰略溝通，並在各自社會主義建設中互相支持。

▲▼中國外交部長王毅出訪平壤，10日獲得北韓最高領導人金正恩接見。（圖／路透）

在國際議題方面，金正恩明確指出，北韓支持中國提出的「人類命運共同體」理念及「四大全球倡議」，強調將支持中國在涉及台灣等議題上「維護國家主權與領土完整」的正當立場。同時，他也提到，願與中方共同在國際與區域事務中發揮作用，為世界和平與穩定做出貢獻。

中國外交部則轉述，王毅在會談中向金正恩轉達中國領導人的問候，並肯定朝鮮勞動黨第9次代表大會成果。他表示，中方願與北韓落實兩國最高領導人重要共識，持續加強高層互訪與戰略溝通，深化務實合作，為中朝傳統友好關係注入新時代內涵。

王毅也指出，在當前國際情勢複雜多變之際，中朝雙方應加強在重大國際與區域議題上的協調合作，共同維護發展中國家利益及世界和平穩定。他並提及，中國與北韓同為由共產黨領導的社會主義國家，擁有共同理想與目標。

▲▼中國外交部長王毅出訪平壤，10日獲得北韓最高領導人金正恩接見。（圖／路透）

從中國外交部公開的照片可以看到，會面期間金正恩與王毅握手致意，氣氛融洽。北韓方面由朝鮮勞動黨國際事務負責人金成男陪同，中方則由包括駐北韓大使王亞軍、外交部官員華春瑩等人出席。

王毅此次訪問為期兩天，期間亦與北韓外務相崔善姬會談，並參訪中國人民志願軍烈士陵園。

南韓《韓聯社》提到，王毅此行受到北韓外務省邀請出訪平壤，此行恰逢美國總統川普5月出訪中國之前，外界關注北韓與中國是否藉此機會就區域局勢進行協調與交換立場，尤其是涉及韓半島（朝鮮半島）和相關國際議題的後續發展。

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