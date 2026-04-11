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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文稱「不讓台海成外力介入棋盤」　卓榮泰批：玩火玩過頭

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平握手。（圖／翻攝新華社）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平10日正式會面，鄭致詞時談到，要建構可持續性的對話與合作機制，「讓台灣海峽不會成為外力介入的棋盤」。對此，行政院長卓榮泰直言，這是錯誤的，中華民國的主權、台灣的前途跟國人的自由民主生活，變成國民黨主席拿去玩火的策略手法，「這樣既不利己又有損國家的言論，實在是玩火玩過了頭」。

卓榮泰今出席「國道1號甲線新建工程」動土祈福典禮前受訪說，這場國民黨跟中國共產黨兩黨負責人的見面，大家都非常關注。但是翻開歷史來看，這兩黨幾乎有百年的政治鬥爭 ，「但昨天的這一場會面，國民黨的底氣是完全不見了」。卓認為，就歷史來看，這樣的會面從過去到現在，昨天有幾點應該大家來檢討。

卓榮泰指出，國民黨負責人提出要建立所謂兩岸的和平制度，就歷史而言 ，國共歷次的談判，乃至於西藏、香港的模式，最後都證明「沒有實力的和平，最後終告失敗」，會變成侵略者非常放肆的行為，所以還是要有實力的和平，這才是我們建立起來的國家力量。

另外，卓榮泰提到，國民黨的負責人高談所謂「中華民族的偉大復興」這種中共的官方語言，這將使台灣海峽跟台灣，成為中共將它內化的一種工具，確實是一種錯誤的表態。

「台灣應該是世界的台灣。」卓榮泰指出，台灣海峽應該是國際自由航行的通道，奢談所謂「不讓台灣海峽成為外力介入的棋盤」，這明白的是向中共一面倒的一種策略，這是錯誤的，將使中華民國的主權、台灣的前途跟國人的自由、民主生活，變成國民黨主席拿去玩火的策略手法，「這樣既不利己又有損國家的言論，實在是玩火玩過了頭」。

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