答應人肉運毒「太害怕沒吞下去」　高雄男被抓包判關17年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）去年10月間答應運毒集團邀約，打算以人肉運毒方式將7包海洛因帶入台灣，但他因為心有顧忌，沒有真的將毒品吞入體內，一入境就被警方查獲。高雄地院法官日前審理之後，依共同犯運輸第一級毒品罪，判處阿德有期徒刑17年。

▲阿德答應幫忙運毒，但沒有依照指示吞下毒品，一入境台灣就被抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，綽號「簡哥」的運毒集團成員指示阿德在去年10月前往曼谷，接著輾轉前往香港，再從香港搭機抵達柬埔寨，與綽號「小胖」的成員在下榻飯店碰面，「小胖」交付7包海洛因（毛重共計196.14公克），並要求阿德要以「吞食毒品進入體內」的方式協助運毒。

但阿德心有顧忌，沒有依照指示吞食，而是將毒品夾藏在褲子裡，結果返台時一下飛機就被識破。阿德在接受檢警偵查及法院審理期間，對於上述行為均坦承不諱。

高雄地院法官認為，第一級毒品海洛因具有成癮性，對社會危害極大，阿德卻答應幫忙運毒，數量還多達7包，犯罪情節及危險性均屬重大，幸好警方眼尖查獲，並未讓毒品流入市面。

法官表示，考量到阿德已經坦承犯行，還詳細交代全部運毒流程，有助於釐清本案犯罪情節，最終依共同犯運輸第一級毒品罪，判處他有期徒刑17年。全案仍可上訴。