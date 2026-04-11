鄭麗文提「兩岸和平框架」　沈有忠：和平不是「躺平」

▲沈有忠出席座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平在北京會面，提出建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成「和平框架」。對此，陸委會副主委沈有忠認為，和平當然是每個人都想要的，但和平不是躺平，更不是用妥協來傷害國家主權。

沈有忠11日出席座談會，在會前受訪時提到，武力脅迫台灣來進行政治上的談判，一直是中共慣用的手法，所以可以看到，一方面釋放和平的訊息，一方面仍不斷武力壓迫台灣，「這在未來看起來也不會有任何改變。」

沈有忠說，和平當然是每個人都想要，全世界也希望台海和平穩定，但和平不是躺平，更不是用妥協傷害國家主權，「還是要靠實力與嚇阻，才能讓中共的軍機艦擾台不會成為有效的做法。」

▼「鄭習會」在北京舉行。（圖／翻攝 新華社）



沈有忠預測，中共的軍費預算持續高幅度成長，今年軍機艦擾台，甚至是圍台軍演，都不會減少。

沈有忠提到，中共的對台敘事是把兩岸問題內政化，或形容為中國的家務事，像鄭麗文主席這樣配合，或台灣內部也有這樣的聲音的話，可能令美國、日本認為介入台灣問題不是台灣想要的。

沈有忠強調，有一句話「自助而後人助，人助而後天助」，一定要先把自己團結好，與國際社會、國際友盟深化合作，才是確保台灣海峽和平穩定重要的事情。

沈有忠還說，他們會利用接下來的時間，針對中共之後的動向，加緊與美方進行政策溝通，釋放正確訊號，表明台灣會持續與美、日等民主國家站在一起。